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Новости Возможность третьей мировой войны
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Третья мировая война неизбежна, - бывший президент Сербии Вучич

Вучич заявил о неизбежности Третьей мировой войны

Бывший президент Сербии Александар Вучич выразил опасения по поводу неизбежности нового масштабного мирового конфликта.

Он заявил, что прямо сейчас Европа активно милитаризируется и готовится к масштабному конфликту, вкладывая огромные средства в вооружение, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вучич сравнил текущую геополитическую ситуацию с известным принципом Чехова, согласно которому оружие, висящее в первом действии, обязательно должно выстрелить в третьем.

В качестве примера масштабов милитаризации он привел немецкий оборонный концерн Rheinmetall, который увеличил свою прибыль в 17 раз и строит новые заводы один за другим.

Он также обратил внимание на значительные военные инвестиции со стороны скандинавских стран, в частности Швеции.

Бывший лидер Сербии подчеркнул, что был бы рад ошибиться в своих прогнозах, но очень опасается, что его опасения относительно начала Третьей мировой войны оправданы.

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Автор: 

война (1639) оружие (10822) Вучич Александр (127)
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Топ комментарии
+9
Вона вже йде з 2014, а повноцінно з 2022, тільки за увесь світ, з підорашкою, та її опущеними союзниками воює тільки Україна, щоправда з 2022 є певне збільшення допомоги від Наших Союзників!
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20.10.2026 15:16 Ответить
+8
Тобто вучич не бачить що до цього призвів напад росії на України, а перед цим на Грузію, а перед цим на Сірію?
Якесь дурнувате чмо.
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20.10.2026 15:17 Ответить
+8
Нікчемні мекання кацапської маріонетки. А про своїх чокнутих господарів чому не згадав? Германія і Швеція його дуже турбують. Лайно.
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20.10.2026 15:23 Ответить

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