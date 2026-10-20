Третья мировая война неизбежна, - бывший президент Сербии Вучич
Бывший президент Сербии Александар Вучич выразил опасения по поводу неизбежности нового масштабного мирового конфликта.
Он заявил, что прямо сейчас Европа активно милитаризируется и готовится к масштабному конфликту, вкладывая огромные средства в вооружение, сообщает Цензор.НЕТ.
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Вучич сравнил текущую геополитическую ситуацию с известным принципом Чехова, согласно которому оружие, висящее в первом действии, обязательно должно выстрелить в третьем.
В качестве примера масштабов милитаризации он привел немецкий оборонный концерн Rheinmetall, который увеличил свою прибыль в 17 раз и строит новые заводы один за другим.
Он также обратил внимание на значительные военные инвестиции со стороны скандинавских стран, в частности Швеции.
Бывший лидер Сербии подчеркнул, что был бы рад ошибиться в своих прогнозах, но очень опасается, что его опасения относительно начала Третьей мировой войны оправданы.
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