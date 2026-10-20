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Новини Можливість третьої світової війни
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Третя світова війна неминуча, - колишній президент Сербії Вучич

Вучич заявив про неминучість Третьої світової війни

Колишній президент Сербії Александар Вучич висловив побоювання щодо неминучості нового масштабного світового конфлікту.

Він заявив, що просто зараз Європа активно мілітарізується та готується до масштабного конфлікту, вкладаючи величезні кошти в озброєння, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вучич порівняв поточну геополітичну ситуацію з відомим принципом Чехова де зброя, яка висить у першій дії, обов'язково має вистрілити у третій.

Як приклад масштабу мілітаризації він навів німецький оборонний концерн Rheinmetall, який збільшив свій прибуток у 17 разів та будує нові заводи один за одним.

Він також звернув увагу на значні військові інвестиції з боку скандинавських країн зокрема Швеції.

Колишній лідер Сербії підкреслив, що був би радий помилитися у своїх прогнозах, але дуже побоюється, що його застереження щодо початку Третьої світової війни є виправданими.

Читайте: "Імперські амбіції Росії не зупиняться на Україні", - фінський міністр оборони Хякканен

Автор: 

війна (1735) зброя (7316) Вучич Александр (143)
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Топ коментарі
+9
Вона вже йде з 2014, а повноцінно з 2022, тільки за увесь світ, з підорашкою, та її опущеними союзниками воює тільки Україна, щоправда з 2022 є певне збільшення допомоги від Наших Союзників!
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20.10.2026 15:16 Відповісти
+8
Тобто вучич не бачить що до цього призвів напад росії на України, а перед цим на Грузію, а перед цим на Сірію?
Якесь дурнувате чмо.
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20.10.2026 15:17 Відповісти
+8
Нікчемні мекання кацапської маріонетки. А про своїх чокнутих господарів чому не згадав? Германія і Швеція його дуже турбують. Лайно.
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20.10.2026 15:23 Відповісти

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