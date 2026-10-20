Третя світова війна неминуча, - колишній президент Сербії Вучич
Колишній президент Сербії Александар Вучич висловив побоювання щодо неминучості нового масштабного світового конфлікту.
Він заявив, що просто зараз Європа активно мілітарізується та готується до масштабного конфлікту, вкладаючи величезні кошти в озброєння, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Вучич порівняв поточну геополітичну ситуацію з відомим принципом Чехова де зброя, яка висить у першій дії, обов'язково має вистрілити у третій.
Як приклад масштабу мілітаризації він навів німецький оборонний концерн Rheinmetall, який збільшив свій прибуток у 17 разів та будує нові заводи один за одним.
Він також звернув увагу на значні військові інвестиції з боку скандинавських країн зокрема Швеції.
Колишній лідер Сербії підкреслив, що був би радий помилитися у своїх прогнозах, але дуже побоюється, що його застереження щодо початку Третьої світової війни є виправданими.
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