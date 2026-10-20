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Новости Присвоение военного имущества
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В Запорожской области ГБР разоблачило военнослужащих, которые продавали военную технику в интернете. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГБР сообщили о предъявлении подозрения двум военнослужащим, которые пытались продать через Интернет наземный роботизированный комплекс, принадлежавший воинской части. 

Об этом говорится в сообщении ГБР, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сделку организовал командир инженерно-саперного взвода, который привлек к ней одного из солдат.

Военнослужащие обнаружили в "серой зоне" роботизированную платформу без боевого модуля. Ранее во время выхода на позиции комплекс подорвался на мине и был поврежден.

Вместо того чтобы эвакуировать НРК для ремонта и вернуть его воинской части, фигуранты решили его продать. Они вывезли комплекс и разместили объявление в интернете.

Стоимость нового комплекса в полной комплектации составляет почти 2,7 миллиона гривен. Поврежденную платформу военнослужащие согласились продать за 350 тысяч гривен и 500 литров дизельного топлива.

Сотрудники ГБР задержали фигурантов во время получения денег и передачи роботизированного комплекса покупателю.

Благодаря вмешательству правоохранителей военная техника не попала в руки посторонних лиц. НРК уже возвращены в воинскую часть.

Обоим военнослужащим сообщено о подозрении в присвоении военного имущества по предварительному сговору группой лиц, что причинило существенный ущерб.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

ГБР разоблачило военнослужащих, которые продавали военную технику
ГБР разоблачило военнослужащих, которые продавали военную технику
ГБР разоблачило военнослужащих, которые продавали военную технику
ГБР разоблачило военнослужащих, которые продавали военную технику
ГБР разоблачило военнослужащих, которые продавали военную технику
ГБР разоблачило военнослужащих, которые продавали военную технику
ГБР разоблачило военнослужащих, которые продавали военную технику
ГБР разоблачило военнослужащих, которые продавали военную технику
ГБР разоблачило военнослужащих, которые продавали военную технику

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Автор: 

Запорожская область (5004) ГБР (3694) НРК наземный роботизированный комплекс (202)
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