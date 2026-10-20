В Запорожской области ГБР разоблачило военнослужащих, которые продавали военную технику в интернете. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГБР сообщили о предъявлении подозрения двум военнослужащим, которые пытались продать через Интернет наземный роботизированный комплекс, принадлежавший воинской части.

Об этом говорится в сообщении ГБР, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Сделку организовал командир инженерно-саперного взвода, который привлек к ней одного из солдат.

Военнослужащие обнаружили в "серой зоне" роботизированную платформу без боевого модуля. Ранее во время выхода на позиции комплекс подорвался на мине и был поврежден.

Вместо того чтобы эвакуировать НРК для ремонта и вернуть его воинской части, фигуранты решили его продать. Они вывезли комплекс и разместили объявление в интернете.

Стоимость нового комплекса в полной комплектации составляет почти 2,7 миллиона гривен. Поврежденную платформу военнослужащие согласились продать за 350 тысяч гривен и 500 литров дизельного топлива.

Сотрудники ГБР задержали фигурантов во время получения денег и передачи роботизированного комплекса покупателю.

Благодаря вмешательству правоохранителей военная техника не попала в руки посторонних лиц. НРК уже возвращены в воинскую часть.

Обоим военнослужащим сообщено о подозрении в присвоении военного имущества по предварительному сговору группой лиц, что причинило существенный ущерб.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.



















Читайте: 2,7 млн грн убытков по питанию военных: ГБР сообщило о подозрении двум должностным лицам части. ФОТОрепортаж