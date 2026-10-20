На Запоріжжі ДБР викрило військовослужбовців, які продавали військову техніку в інтернеті. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям, які намагалися продати через інтернет наземний роботизований комплекс, що належав військовій частині.

Про це йдеться у повідомленні ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Організував оборудку командир інженерно-саперного взводу, який залучив до неї одного із солдатів.

Військовослужбовці виявили у "сірій зоні" роботизовану платформу без бойового модуля. Раніше під час виходу на позиції комплекс підірвався на міні та був пошкоджений.

Замість того щоб евакуювати НРК для ремонту та повернути військовій частині, фігуранти вирішили його продати. Вони вивезли комплекс та розмістили оголошення в інтернеті.

Вартість нового комплексу в повній комплектації становить майже 2,7 мільйона гривень. Пошкоджену платформу військовослужбовці погодилися продати за 350 тисяч гривень та 500 літрів дизельного пального.

Працівники ДБР затримали фігурантів під час отримання грошей та передачі роботизованого комплексу покупцеві.

Завдяки втручанню правоохоронців військова техніка не потрапила до сторонніх осіб. НРК уже повернули військовій частині.

Обом військовослужбовцям повідомлено про підозру у привласненні військового майна за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло істотну шкоду.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.



















Читайте: 2,7 млн. грн. збитків на харчуванні військових: ДБР повідомило про підозру двом посадовцям частини. ФОТОрепортаж