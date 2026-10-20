Мужчина умер в Кременчугском ТЦК на Полтавщине: Лубинец взял под контроль расследование

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец взял под контроль обстоятельства смерти 48-летнего мужчины, умершего в Кременчугском районном ТЦК и СП в Полтавской области.

Об этом сообщили в его представительстве в области, а региональный представитель Владислав Носенко подтвердил это "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно о смерти

По информации, распространенной СМИ, 16 октября мужчину доставили в Кременчугский районный центр временного размещения и спасения. Там его состояние ухудшилось. Сообщалось о неоднократных вызовах скорой медицинской помощи и возможном препятствовании госпитализации. Впоследствии мужчина умер.

Комментарий ТЦК

Полтавский областной ТЦК и СП заявил, что на сборном пункте умер мужчина 1978 года рождения. По данным ведомства, он находился в розыске, а на сборном пункте ожидал отправки в одну из воинских частей ВСУ.

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В ТЦК рассказали, что мужчине стало плохо и он потерял сознание. Дежурный вызвал бригаду скорой помощи; медики констатировали смерть.

По предварительным результатам осмотра, следов насилия на теле не обнаружили. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. Следственные действия на месте провели правоохранители, расследование продолжается.

В ТЦК также заявили, что областной и районный ТЦК оказывают правоохранителям "всестороннее содействие" и попросили дождаться результатов работы правоохранительных органов, не делая преждевременных выводов.

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Запросы омбудсмена

Региональный представитель уполномоченного Владислав Носенко направил запросы в три учреждения:

в Главное управление Национальной полиции в Полтавской области — об обстоятельствах происшествия и мерах, принятых правоохранительными органами;

в Полтавский областной ТЦК и СП — о пребывании мужчины в помещении и результатах служебного расследования;

в департамент здравоохранения Полтавской ОВА — о количестве вызовов скорой помощи, своевременности и полноте оказания медицинской помощи, наличии показаний к госпитализации и проверке информации о возможном препятствовании действиям медиков.

"Защита прав человека должна быть обеспечена при любых обстоятельствах, в частности во время проведения мобилизационных мероприятий. Каждый человек имеет право на жизнь, надлежащую медицинскую помощь и уважение к своему достоинству. Никакие обстоятельства не могут оправдывать пренебрежение этими правами", - говорится на странице Представительства уполномоченного.

По словам Носенко, после получения ответов и выяснения обстоятельств омбудсмен определит дальнейшие меры реагирования. Ситуация, по его словам, остается под контролем.

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