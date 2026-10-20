Мужчина умер в Кременчугском ТЦК на Полтавщине: Лубинец взял под контроль расследование
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец взял под контроль обстоятельства смерти 48-летнего мужчины, умершего в Кременчугском районном ТЦК и СП в Полтавской области.
Об этом сообщили в его представительстве в области, а региональный представитель Владислав Носенко подтвердил это "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о смерти
По информации, распространенной СМИ, 16 октября мужчину доставили в Кременчугский районный центр временного размещения и спасения. Там его состояние ухудшилось. Сообщалось о неоднократных вызовах скорой медицинской помощи и возможном препятствовании госпитализации. Впоследствии мужчина умер.
Комментарий ТЦК
Полтавский областной ТЦК и СП заявил, что на сборном пункте умер мужчина 1978 года рождения. По данным ведомства, он находился в розыске, а на сборном пункте ожидал отправки в одну из воинских частей ВСУ.
В ТЦК рассказали, что мужчине стало плохо и он потерял сознание. Дежурный вызвал бригаду скорой помощи; медики констатировали смерть.
По предварительным результатам осмотра, следов насилия на теле не обнаружили. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. Следственные действия на месте провели правоохранители, расследование продолжается.
В ТЦК также заявили, что областной и районный ТЦК оказывают правоохранителям "всестороннее содействие" и попросили дождаться результатов работы правоохранительных органов, не делая преждевременных выводов.
Запросы омбудсмена
Региональный представитель уполномоченного Владислав Носенко направил запросы в три учреждения:
- в Главное управление Национальной полиции в Полтавской области — об обстоятельствах происшествия и мерах, принятых правоохранительными органами;
- в Полтавский областной ТЦК и СП — о пребывании мужчины в помещении и результатах служебного расследования;
- в департамент здравоохранения Полтавской ОВА — о количестве вызовов скорой помощи, своевременности и полноте оказания медицинской помощи, наличии показаний к госпитализации и проверке информации о возможном препятствовании действиям медиков.
"Защита прав человека должна быть обеспечена при любых обстоятельствах, в частности во время проведения мобилизационных мероприятий. Каждый человек имеет право на жизнь, надлежащую медицинскую помощь и уважение к своему достоинству. Никакие обстоятельства не могут оправдывать пренебрежение этими правами", - говорится на странице Представительства уполномоченного.
По словам Носенко, после получения ответов и выяснения обстоятельств омбудсмен определит дальнейшие меры реагирования. Ситуация, по его словам, остается под контролем.
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Чому його стан погрішився? Як саме це сталося? Де відео з бодікамер? Хто його доставив до тцк?