Чоловік помер у Кременчуцькому ТЦК на Полтавщині: Лубінець узяв на контроль розслідування

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець узяв на контроль обставини смерті 48-річного чоловіка, який помер у Кременчуцькому районному ТЦК та СП на Полтавщині.

Про це повідомили в його Представництві в області, а регіональний представник Владислав Носенко підтвердив це Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про смерть

За інформацією, яку поширили медіа, 16 жовтня чоловіка доставили до Кременчуцького районного ТЦК та СП. Там його стан погіршився. Повідомлялося про неодноразові виклики екстреної медичної допомоги та можливе перешкоджання госпіталізації. Згодом чоловік помер.

Коментар ТЦК

Полтавський обласний ТЦК та СП заявив, що на збірному пункті помер чоловік 1978 року народження. За даними відомства, його розшукували, а на збірному пункті він очікував відправлення до однієї з військових частин ЗСУ.

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У ТЦК розповіли, що чоловікові стало зле й він утратив свідомість. Черговий викликав бригаду екстреної медичної допомоги; медики констатували смерть.

За попередніми результатами огляду, слідів насильства на тілі не виявили. Попередньою причиною смерті назвали гостру серцеву недостатність. Слідчі дії на місці провели правоохоронці, слідство триває.

У ТЦК також заявили, що обласний і районний ТЦК надають правоохоронцям "всебічне сприяння" і попросили дочекатися результатів роботи правоохоронних органів, не роблячи передчасних висновків.

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Запити омбудсмана

Регіональний представник уповноваженого Владислав Носенко надіслав запити до трьох установ:

до Головного управління Національної поліції в Полтавській області — про обставини події та вжиті правоохоронцями заходи;

до Полтавського обласного ТЦК та СП — про перебування чоловіка в приміщенні та результати службового розслідування;

до департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА — про кількість викликів екстреної допомоги, своєчасність і повноту медичної допомоги, наявність показань до госпіталізації та перевірку інформації про можливе перешкоджання діям медиків.

"Захист прав людини має бути забезпечений за будь-яких обставин, зокрема під час проведення мобілізаційних заходів. Кожна людина має право на життя, належну медичну допомогу та повагу до її гідності. Жодні обставини не можуть виправдовувати нехтування цими правами", — йдеться на сторінці Представництва уповноваженого.

За словами Носенка, після отримання відповідей і з'ясування обставин омбудсман визначить подальші заходи реагування. Ситуація, за його словами, залишається під контролем.

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