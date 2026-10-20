Засуджений раніше за хабар військовий ТЦК до смерті побив мобілізованого у Львові, - ДБР

Військовому одного з підрозділів Львівського ТЦК та СП, який разом з іншими працівникам ТЦК побив мобілізованого, повідомили про підозру. Потерпілий помер у лікарні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

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Подробиці

У Бюро нагадали, що в серпні 2026 року Шевченківський районний суд Львова визнав його винним в одержанні хабаря за попередньою змовою з іншими особами.

Тоді йому призначили покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

Проте вже у вересні військовослужбовець став фігурантом нового кримінального провадження.

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"Разом з іншими працівниками ТЦК він бив мобілізованого кулаками та ногами по тулубу і грудній клітці. Чоловік у цей час лежав на підлозі зі скутими за спиною руками та не міг захиститися. Сам підозрюваний завдав йому щонайменше двох ударів ногою.

Після побиття потерпілого силоміць перенесли до технічного приміщення ТЦК у Львові. Звідти його згодом забрала швидка допомога", - йдеться в повідомленні.

Лікарі виявили у чоловіка численні переломи ребер, тяжкі ушкодження легень та інші небезпечні для життя травми. Врятувати його не вдалося.

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Наразі військовому повідомили про підозру в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, вчиненому групою осіб.

Йому загрожує до 10 років тюрми. Він перебуває під вартою без права внесення застави.

Слідчі продовжують встановлювати усіх працівників ТЦК, причетних до побиття, та з'ясовують обставини загибелі чоловіка.

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