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Новости смерть в ТЦК
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Ранее осужденный за взятку военнослужащий ТЦК избил до смерти мобилизованного во Львове, - ГБР

Военнослужащему одного из подразделений Львовского ТЦК и СП, который вместе с другими сотрудниками ТЦК избил мобилизованного, было предъявлено подозрение. Пострадавший умер в больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

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Подробности

В Бюро напомнили, что в августе 2026 года Шевченковский районный суд Львова признал его виновным в получении взятки по предварительному сговору с другими лицами.

Тогда ему назначили наказание, не связанное с лишением свободы.

Однако уже в сентябре военнослужащий стал фигурантом нового уголовного дела.

Военный ТЦК избил до смерти мобилизованного во Львове

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"Вместе с другими сотрудниками ТЦК он избивал мобилизованного кулаками и ногами по туловищу и грудной клетке. Мужчина в это время лежал на полу со скрещенными за спиной руками и не мог защититься. Сам подозреваемый нанес ему как минимум два удара ногой.

После избиения пострадавшего силой перенесли в техническое помещение ТЦК во Львове. Оттуда его впоследствии забрала скорая помощь", - говорится в сообщении.

Врачи обнаружили у мужчины многочисленные переломы ребер, тяжелые повреждения легких и другие опасные для жизни травмы. Спасти его не удалось.

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В настоящее время военному сообщили о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, совершенном группой лиц. 

Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Он находится под стражей без права освобождения под залог.

Следователи продолжают устанавливать всех сотрудников ТЦК, причастных к избиению, и выясняют обстоятельства гибели мужчины.

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Автор: 

избиение (10016) Львов (4882) убийство (6851) ГБР (3694) ТЦК (1412) Львовская область (3453) Львовский район (363)
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Топ комментарии
+36
О,як "інвалід війни" вміє гарно руками і ногами махати.
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20.10.2026 10:34 Ответить
+34
й відправка для відбування покарання у прикордонники на річковий кордон з Молдовою. Там такі потрібні.
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20.10.2026 10:33 Ответить
+33
порєшав за хабар , порєшає і за співучасть у вбивстві... бо в ******** Україні рєшалово стало нормою, нажаль
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20.10.2026 10:31 Ответить

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