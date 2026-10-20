РФ тайно переправляет военную технику и агентов спецслужб в Африку, - расследование

Россия использует гражданские суда для скрытой перевозки военной техники и, вероятно, сотрудников спецслужб в Африку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

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Журналисты обнаружили 28 подозрительных пассажиров на российских судах

Журналисты Центра "Досье" и европейских СМИ обнаружили 28 подозрительных пассажиров, которые путешествовали на семи гражданских судах с военной техникой для российского Африканского корпуса, сменившего ЧВК "Вагнер".

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Паспорта без биометрических чипов

Их данных нет в открытых базах, а паспорта не содержат биометрических чипов. Некоторые документы имеют почти одинаковые номера. Источник журналистов в европейской разведке считает этих людей сотрудниками российских спецслужб.

Судно "Сабетта" доставило в Гвинею около 50 единиц военной техники

В частности, судно "Сабетта" доставило в Гвинею около 50 единиц военной техники, которую впоследствии переправили в Мали. Вместе с грузом путешествовали четверо таких пассажиров.

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