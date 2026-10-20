РФ таємно переправляє військову техніку та агентів спецслужб до Африки, - розслідування
Росія використовує цивільні судна для прихованого транспортування військової техніки та ймовірних співробітників спецслужб до Африки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.
Журналісти виявили 28 підозрілих пасажирів на російських суднах
Журналісти Центру "Досьє" та європейських ЗМІ виявили 28 підозрілих пасажирів, які подорожували на семи цивільних суднах із військовою технікою для російського Африканського корпусу, що замінив ПВК "Вагнер".
Паспорти без біометричних чипів
Їхніх даних немає у відкритих базах, а паспорти не містять біометричних чипів. Деякі документи мають майже однакові номери. Джерело журналістів у європейській розвідці вважає цих людей співробітниками російських спецслужб.
Судно "Сабетта" доставило до Гвінеї близько 50 одиниць військової техніки
Зокрема, судно "Сабетта" доставило до Гвінеї близько 50 одиниць військової техніки, яку згодом переправили до Малі. Разом із вантажем подорожували четверо таких пасажирів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль