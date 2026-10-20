Продукты для военных продавали гражданским: на Донетчине раскрыли схему на 2,7 млн грн

В воинской части в Донецкой области, по данным следствия, в течение шести месяцев присваивали продукты, предназначенные для питания военнослужащих, и продавали их местным жителям. Ущерб государству превысил 2,7 млн грн. О подозрении сообщили двум должностным лицам подразделения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как продавали продукты, предназначенные для военных

По данным следствия, одна из воинских частей в Донецкой области получала продовольствие из расчета на большее количество военнослужащих, чем фактически находилось в подразделении.

Начальник склада хозяйственного взвода роты продовольственного обеспечения, отвечавший за учет продуктов, присваивал излишки и продавал их гражданским жителям Краматорского района.

В то же время начальник продовольственной службы тыла логистики должен был контролировать соответствие объемов поставок реальной численности личного состава, однако не обеспечил надлежащей проверки.

По информации ГБР, он систематически оформлял накладные с завышенным количеством военнослужащих, хотя имел доступ к документам, по которым мог проверить фактические данные.

Следствие установило, что схема действовала с сентября 2025 года по февраль 2026 года. За этот период гражданским лицам было продано продовольствие военной части на сумму более 2,7 млн грн.

В ходе расследования сотрудники ГБР изъяли документацию, которая, по данным правоохранителей, подтверждает незаконные действия должностных лиц.













Читайте: В Николаевской области со склада воинской части исчезли продукты и сухие пайки на сумму 3,5 млн грн: дело передано в суд

Какое наказание грозит подозреваемым

Начальнику склада сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины – присвоение военного имущества в условиях военного положения.

Начальника продовольственной службы подозревают в халатном отношении к военной службе во время военного положения по ч. 4 ст. 425 УК Украины.

По самой тяжкой из инкриминируемых статей предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также: Офицер "кормил" виртуальных бойцов в воинской части в Кировоградской области: государство потеряло 1,6 млн грн, - ГБР