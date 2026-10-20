Продукты для военных продавали гражданским: на Донетчине раскрыли схему на 2,7 млн грн
В воинской части в Донецкой области, по данным следствия, в течение шести месяцев присваивали продукты, предназначенные для питания военнослужащих, и продавали их местным жителям. Ущерб государству превысил 2,7 млн грн. О подозрении сообщили двум должностным лицам подразделения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Как продавали продукты, предназначенные для военных
По данным следствия, одна из воинских частей в Донецкой области получала продовольствие из расчета на большее количество военнослужащих, чем фактически находилось в подразделении.
Начальник склада хозяйственного взвода роты продовольственного обеспечения, отвечавший за учет продуктов, присваивал излишки и продавал их гражданским жителям Краматорского района.
В то же время начальник продовольственной службы тыла логистики должен был контролировать соответствие объемов поставок реальной численности личного состава, однако не обеспечил надлежащей проверки.
По информации ГБР, он систематически оформлял накладные с завышенным количеством военнослужащих, хотя имел доступ к документам, по которым мог проверить фактические данные.
Следствие установило, что схема действовала с сентября 2025 года по февраль 2026 года. За этот период гражданским лицам было продано продовольствие военной части на сумму более 2,7 млн грн.
В ходе расследования сотрудники ГБР изъяли документацию, которая, по данным правоохранителей, подтверждает незаконные действия должностных лиц.
Какое наказание грозит подозреваемым
Начальнику склада сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины – присвоение военного имущества в условиях военного положения.
Начальника продовольственной службы подозревают в халатном отношении к военной службе во время военного положения по ч. 4 ст. 425 УК Украины.
По самой тяжкой из инкриминируемых статей предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
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