Продукти для військових продавали цивільним: на Донеччині викрили схему на 2,7 млн грн

У військовій частині на Донеччині, за даними слідства, протягом шести місяців привласнювали продукти, призначені для харчування військовослужбовців, і продавали їх місцевим жителям. Збитки державі перевищили 2,7 млн грн. Про підозру повідомили двом посадовцям підрозділу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Як продавали продукти, призначені для військових

За даними слідства, одна з військових частин на Донеччині отримувала продовольство з розрахунку на більшу кількість військовослужбовців, ніж фактично перебувала у підрозділі.

Начальник складу господарчого взводу роти забезпечення продовольством, який відповідав за облік продуктів, привласнював надлишки та продавав їх цивільним жителям Краматорського району.

Водночас начальник продовольчої служби тилу логістики мав контролювати відповідність обсягів постачання реальній чисельності особового складу, однак не забезпечив належної перевірки.

За інформацією ДБР, він систематично оформлював накладні із завищеною кількістю військовослужбовців, хоча мав доступ до документів, за якими міг перевірити фактичні дані.

Слідство встановило, що схема діяла з вересня 2025 року до лютого 2026 року. За цей період цивільним продали продовольства військової частини на понад 2,7 млн грн.

Під час розслідування працівники ДБР вилучили документацію, яка, за даними правоохоронців, підтверджує незаконні дії посадовців.













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Яке покарання загрожує підозрюваним

Начальнику складу повідомили про підозру за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України – привласнення військового майна в умовах воєнного стану.

Начальника продовольчої служби підозрюють у недбалому ставленні до військової служби під час воєнного стану за ч. 4 ст. 425 КК України.

За найтяжчою з інкримінованих статей передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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