Украинским беженцам в Чехии планируют вдвое сократить выплаты

В Чехии планируют сократить как минимум наполовину выплаты украинцам, получившим временную защиту.

Об этом заявил спикер Палаты представителей Чешской Республики, лидер партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамура, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Что планируется?

По его словам, речь идет о сокращении выплат, а не о полной их отмене, что является компромиссом в рядах трехпартийной коалиции.

"Мы уже дорабатываем (решение) о кардинальном сокращении выплат украинцам. Это болезненный коалиционный компромисс, потому что мы выступаем за отмену выплат украинцам, но наши коалиционные партнеры ANO и "Автомобилисты" не хотят отменять выплаты украинцам, поэтому компромисс заключается в том, что мы снизим их как минимум наполовину", - сказал Окамура.

Он добавил, что SPD не хочет выплачивать украинцам никаких пособий.

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Предложение предусматривает сокращение расходов примерно на 4 млрд крон.

На сегодняшний день, по его словам, выплачивается 8 млрд крон плюс ещё 4 млрд государство выплачивает на медицинское страхование тем, кто не работает. Окамура считает это абсолютно неприемлемым.

В настоящее время соответствующие поправки к законопроекту Lex Ukrajina еще готовятся.

Законопроект включен в повестку дня заседания, большинство надеется принять его как можно скорее.

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Другие изменения

Депутат от SPD Радек Котен назвал и другие пункты, касающиеся ужесточения законодательства о пребывании граждан Украины в Чехии.

В частности, речь идет об отмене гуманитарных выплат для неработающих, о требовании относительно сроков фактического пребывания в Чешской Республике для обладателей временной защиты - аннулировании временной защиты в случае выезда за пределы Шенгенской зоны на срок более 30 дней.

Таким образом хотят положить конец тому, что в SPD называют "туризмом за пособиями" (переезды между Украиной и Чехией исключительно ради получения денежной помощи).

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Еще одним изменением, которое планируется ввести в действие с середины 2027 года, является требование, чтобы автомобили с украинской регистрацией обязательно проходили регулярный техосмотр и проверку на выбросы на чешских станциях, так же как это делают чешские автомобили.

В случае несоблюдения норм полиция будет иметь право задерживать автомобиль на месте и требовать внесения залога/штрафа в размере от 10 тыс. до 30 тыс. чешских крон.

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