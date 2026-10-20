Украинским беженцам в Чехии планируют вдвое сократить выплаты
В Чехии планируют сократить как минимум наполовину выплаты украинцам, получившим временную защиту.
Об этом заявил спикер Палаты представителей Чешской Республики, лидер партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамура, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Что планируется?
По его словам, речь идет о сокращении выплат, а не о полной их отмене, что является компромиссом в рядах трехпартийной коалиции.
"Мы уже дорабатываем (решение) о кардинальном сокращении выплат украинцам. Это болезненный коалиционный компромисс, потому что мы выступаем за отмену выплат украинцам, но наши коалиционные партнеры ANO и "Автомобилисты" не хотят отменять выплаты украинцам, поэтому компромисс заключается в том, что мы снизим их как минимум наполовину", - сказал Окамура.
Он добавил, что SPD не хочет выплачивать украинцам никаких пособий.
Предложение предусматривает сокращение расходов примерно на 4 млрд крон.
На сегодняшний день, по его словам, выплачивается 8 млрд крон плюс ещё 4 млрд государство выплачивает на медицинское страхование тем, кто не работает. Окамура считает это абсолютно неприемлемым.
В настоящее время соответствующие поправки к законопроекту Lex Ukrajina еще готовятся.
Законопроект включен в повестку дня заседания, большинство надеется принять его как можно скорее.
Другие изменения
Депутат от SPD Радек Котен назвал и другие пункты, касающиеся ужесточения законодательства о пребывании граждан Украины в Чехии.
В частности, речь идет об отмене гуманитарных выплат для неработающих, о требовании относительно сроков фактического пребывания в Чешской Республике для обладателей временной защиты - аннулировании временной защиты в случае выезда за пределы Шенгенской зоны на срок более 30 дней.
Таким образом хотят положить конец тому, что в SPD называют "туризмом за пособиями" (переезды между Украиной и Чехией исключительно ради получения денежной помощи).
Еще одним изменением, которое планируется ввести в действие с середины 2027 года, является требование, чтобы автомобили с украинской регистрацией обязательно проходили регулярный техосмотр и проверку на выбросы на чешских станциях, так же как это делают чешские автомобили.
В случае несоблюдения норм полиция будет иметь право задерживать автомобиль на месте и требовать внесения залога/штрафа в размере от 10 тыс. до 30 тыс. чешских крон.
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