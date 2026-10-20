Українським біженцям у Чехії планують удвічі знизити виплати

У Чехії планують щонайменше наполовину скоротити виплати українцям із тимчасовим захистом.

Про це сказав спікер Палати представників Чеської Республіки, голова партії "Свобода та пряма демократія" (SPD) Томіо Окамура, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що планується?

За його словами, йдеться про скорочення виплат, а не повне їхнє скасування, що є компромісом у лавах трипартійної коаліції.

"Ми вже фіналізуємо (рішення) щодо кардинального зниження виплат українцям. Це болісний коаліційний компроміс, тому що ми виступаємо за скасування виплат українцям, але наші коаліційні партнери ANO та "Автомобілісти" не хочуть скасовувати виплати українцям, тому компроміс полягає в тому, що ми знизимо їх щонайменше наполовину", - пояснив Окамура.

Він додав, що SPD не хоче платити жодних виплат українцям.

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Пропозиція передбачає зменшення витрат орієнтовно на 4 млрд крон.

На сьогодні, за його словами, виплачується 8 млрд крон плюс ще 4 млрд держава сплачує за медичне страхування тим, хто не працює. Окамура вважає це абсолютно неприйнятним.

Наразі відповідні правки до законопроєкту Lex Ukrajina ще готуються.

Законопроєкт включено до порядку денного засідання, більшість сподівається ухвалити його якнайшвидше.

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Інші зміни

Депутат від SPD Радек Котен назвав й інші пункти щодо посилення законодавства про перебування громадян України в Чехії.

Зокрема йдеться про скасування гуманітарних виплат для тих, хто не працює, про вимогу щодо строків фактичного перебування в Чеській Республіці для власників тимчасового захисту - анулювання тимчасового захисту в разі виїзду за межі Шенгенської зони довше ніж на 30 днів.

Так хочуть покласти край тому, що у SPD називають "туризмом за виплатами" (курсування між Україною та Чехією виключно заради отримання грошової допомоги).

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Ще однією зміною, яку планується втілити в життя від середини 2027 року, є вимога автомобілям з українською реєстрацією обов’язково проходити регулярний техогляд і перевірку на викиди на чеських станціях так само, як і це роблять чеські автомобілі.

У разі недотримання норм поліція матиме право затримувати авто на місці та вимагати внесення застави/штрафу в розмірі від 10 тис. до 30 тис. чеських крон.

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