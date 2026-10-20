Россияне ударили в жилой дом в Херсоне: пострадали женщина и трое детей

Вследствие российского обстрела Корабельного района Херсона 20 октября пострадали 36-летняя женщина и трое детей в возрасте 12 и 13 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской городской администрации.

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"Около 16:00 вследствие российского обстрела Корабельного района Херсона пострадали женщина и трое детей", — говорится в сообщении.

Боеприпас попал в дом, где находились 36-летняя жительница Херсона, 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 12 и 13 лет.

Все четверо получили взрывные травмы и острую стрессовую реакцию.

После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

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