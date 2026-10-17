Один человек погиб, 40 пострадали в результате российских обстрелов на Херсонщине

В течение субботы, 17 октября, в Херсонской области в результате российских атак погиб один человек, еще 40 получили ранения.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

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Жертва и пострадавшие

Враг обстреливал Херсон и область артиллерией и БПЛА, а также нанес авиаудары.

"По состоянию на 17:30 зафиксировано, что в результате российских обстрелов погиб один человек, 40 получили травмы", — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что около 4:00 утра российская авиация нанесла авиаудар по Херсону. 35 жителей получили травмы различной степени тяжести, среди них, в частности , двое детей - месячный мальчик, 11-летняя девочка и двое медицинских работников.

Менее чем через час по тому же адресу враг нанес еще один удар авиабомбами – погиб водитель скорой помощи.

Также в областном центре в результате атаки российского дрона пострадали ещё двое горожан. В результате артиллерийского обстрела в Белозерке ранения получила одна людина, в Нововоронцовке - две, одна из них - 8-летняя девочка.

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Повреждения

Повреждены частные и многоквартирные дома, помещение "Красного Креста", детский сад, медицинское учреждение, автотранспорт.

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