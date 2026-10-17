Одна людина загинула, 40 постраждали внаслідок російських обстрілів на Херсонщині

Упродовж дня суботи, 17 жовтня, на Херсонщині внаслідок російських атак загинула людина та ще 40 постраждали.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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Жертва та постраждалі

Ворог бив по Херсону та області артилерією та БпЛА, а також завдав авіаударів.

"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російських обстрілів загинула одна людина, 40 – дістали травми", - повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що близько 4:00 ранку російська авіація здійснила авіаудар по Херсону. 35 мешканців дістали травми різного ступеню, серед них зокрема дві дитини – місячний хлопчик, 11-річна дівчинка та двоє медичних працівників.

Менш ніж за годину за тією ж адресою ворог завдав ще один удар авіабомбами – загинув водій швидкої допомоги.

Також в обласному центрі внаслідок атаки російського дрона постраждали ще двоє містян. Через артилерійський обстріл у Білозерці дістала поранень одна людина, у Нововоронцовці – дві, одна з них – 8-річна дівчина.

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Пошкодження

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, приміщення "Червоного Хреста", дитячий садок, медичний заклад, автотранспорт.

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