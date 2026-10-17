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Одна людина загинула, 40 постраждали внаслідок російських обстрілів на Херсонщині

Обстріл Херсонщини

Упродовж дня суботи, 17 жовтня, на Херсонщині внаслідок російських атак загинула людина та ще 40 постраждали.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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Жертва та постраждалі 

Ворог бив по Херсону та області артилерією та БпЛА, а також завдав авіаударів.

"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російських обстрілів загинула одна людина, 40 – дістали травми", - повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що близько 4:00 ранку російська авіація здійснила авіаудар по Херсону. 35 мешканців дістали травми різного ступеню, серед них зокрема дві дитини – місячний хлопчик, 11-річна дівчинка та двоє медичних працівників.

Менш ніж за годину за тією ж адресою ворог завдав ще один удар авіабомбамизагинув водій швидкої допомоги.

Також в обласному центрі внаслідок атаки російського дрона постраждали ще двоє містян. Через артилерійський обстріл у Білозерці дістала поранень одна людина, у Нововоронцовці – дві, одна з них – 8-річна дівчина.

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Пошкодження 

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, приміщення "Червоного Хреста", дитячий садок, медичний заклад, автотранспорт.

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Херсон (3825) Херсонська область (7045) Херсонський район (1111)
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