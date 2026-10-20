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Росіяни влучили у житловий будинок у Херсоні: постраждали жінка та троє дітей
Унаслідок російського обстрілу Корабельного району Херсона 20 жовтня постраждали 36-річна жінка та троє дітей віком 12 і 13 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській міській адміністрації.
- "Близько 16:00 через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждали жінка та троє дітей", - ідеться в повідомленні.
- Боєприпас влучив у будинок, де перебували 36-річна херсонка, 12-річний хлопчик і дві дівчинки віком 12 та 13 років.
- Усі четверо дістали вибухові травми та гостру реакцію на стрес.
- Після надання необхідної медичної допомоги потерпілим призначили амбулаторне лікування.
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