Росіяни влучили у житловий будинок у Херсоні: постраждали жінка та троє дітей

Унаслідок російського обстрілу Корабельного району Херсона 20 жовтня постраждали 36-річна жінка та троє дітей віком 12 і 13 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській міській адміністрації.

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"Близько 16:00 через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждали жінка та троє дітей", - ідеться в повідомленні.

Боєприпас влучив у будинок, де перебували 36-річна херсонка, 12-річний хлопчик і дві дівчинки віком 12 та 13 років.

Усі четверо дістали вибухові травми та гостру реакцію на стрес.

Після надання необхідної медичної допомоги потерпілим призначили амбулаторне лікування.

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