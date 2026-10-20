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Новини Обстріли Херсона
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Росіяни влучили у житловий будинок у Херсоні: постраждали жінка та троє дітей

У Херсоні через російський обстріл постраждали троє дітей

Унаслідок російського обстрілу Корабельного району Херсона 20 жовтня постраждали 36-річна жінка та троє дітей віком 12 і 13 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській міській адміністрації.

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  • "Близько 16:00 через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждали жінка та троє дітей", - ідеться в повідомленні.
  • Боєприпас влучив у будинок, де перебували 36-річна херсонка, 12-річний хлопчик і дві дівчинки віком 12 та 13 років.
  • Усі четверо дістали вибухові травми та гостру реакцію на стрес.
  • Після надання необхідної медичної допомоги потерпілим призначили амбулаторне лікування.

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діти (5833) Херсон (3825) Херсонська область (7049) Херсонський район (1111)
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