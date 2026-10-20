Оккупанты атаковали дроном "Эпицентр" в Первомайске: восемь пострадавших (обновлено)
Вечером 20 октября российские войска атаковали с помощью беспилотника торговый центр "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении исполняющего обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгия Решетилова в Telegram-канале.
"Сегодня вечером враг вновь атаковал гражданскую инфраструктуру в Николаевской области", — написал он.
- БПЛА нанес удар по торговому центру "Эпицентр" в Первомайске.
- На данный момент имеется информация о двух пострадавших женщинах.
- Медики оказывают им необходимую помощь. Информация о пострадавших и других последствиях атаки уточняется.
Обновление
В 21:50 Решетилов сообщил, что количество пострадавших вследствие вражеской атаки возросло до восьми человек. Пострадали пять женщин в возрасте от 28 до 56 лет и трое мужчин в возрасте от 23 до 43 лет.
Две женщины госпитализированы, их состояние – средней тяжести. Другие пострадавшие получили медицинскую помощь и в дальнейшем будут лечиться амбулаторно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль