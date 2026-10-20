Окупанти атакували дроном "Епіцентр" у Первомайську: восьмеро постраждалих (оновлено)
Увечері 20 жовтня російські війська атакували безпілотником торговельний центр "Епіцентр" у Первомайську Миколаївської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні виконувача обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгія Решетілова в телеграм-каналі.
"Сьогодні ввечері ворог знову атакував цивільну інфраструктуру на Миколаївщині", - написав він.
- БпЛА вдарив по торговельному центру "Епіцентр" у Первомайську.
- Наразі маємо інформацію про двох постраждалих жінок.
- Медики надають їм необхідну допомогу. Інформація про постраждалих та інші наслідки атаки уточнюється.
Оновлення
О 21:50 Решетілов повідомив, що кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки зросла до восьми людей. Постраждали п’ятеро жінок віком від 28 до 56 років і троє чоловіків віком від 23 до 43 років.
Двох жінок госпіталізовано, їхній стан – середньої тяжкості. Інші постраждалі отримали медичну допомогу та надалі лікуватимуться амбулаторно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль