Подготовкой украинских войск в Германии в дальнейшем будут заниматься подразделения Сухопутных войск США

Обучение украинских военнослужащих на полигонах американского гарнизона в Баварии и в дальнейшем будут обеспечивать подразделения Сухопутных войск США, которые уже дислоцируются там.

Об этом сообщает американское военное издание Stars and Stripes, информирует Цензор.НЕТ.

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Изменение формата и завершение ротаций Национальной гвардии США

86-я пехотная бригада Национальной гвардии США из штата Вермонт в четверг завершила свою ротацию во главе учебной миссии по подготовке украинских военных. Церемония состоялась на военной базе Tower Barracks в немецком городе Графенвер.

Как отмечается, обучение украинских военных продолжится в Баварии на военных базах и полигонах США. Однако теперь за обучение украинских военных будут отвечать подразделения регулярной армии США из состава командования Сухопутных войск США в Европе и Африке и 7-го армейского учебного командования, которые уже находятся в Германии.

Издание пишет, что этот шаг может быть частью более масштабной реорганизации. Ее цель — более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и избежать дублирования функций.

"Церемония спуска флага Объединенной многонациональной учебной группы — Украина знаменует изменение подхода к обеспечению подготовки наших украинских партнеров — на более постоянной и устойчивой основе", — заявил представитель командования Сухопутных войск США в Европе полковник Майкл Вайсман.

Он подчеркнул, что реорганизация не означает сокращения поддержки Украины и приверженности США ее оборонным потребностям.

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История миссии JMTG-U и результаты подготовки с 2022 года

Миссия JMTG-U началась в 2015 году на Яворовском полигоне в Украине. После начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году ее перенесли в Германию.

В течение последних десяти лет к миссии привлекали около 150 военнослужащих Национальной гвардии США, которые прибывали в Европу в рамках девятимесячных ротаций. Они обучали украинских бойцов ведению общевойскового боя и тактике взаимодействия различных родов войск.

Подразделение Национальной гвардии штата Вермонт стало 18-й и последней ротацией, работавшей в таком формате.

По информации американской стороны, после переноса миссии в Германию в 2022 году инструкторы из США подготовили более 24 тысяч украинских военных. Программа охватывала 50 видов вооружения, техники и специализированных направлений, в частности было реализовано около 300 учебных курсов.

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