Підготовкою українських військ у Німеччині надалі займатимуться підрозділи Сухопутних військ США

Навчання українських військовослужбовців на полігонах американського гарнізону в Баварії надалі забезпечуватимуть підрозділи Сухопутних військ США, які вже дислокуються там.

Про це повідомляє американське військове видання Stars and Stripes, інформує Цензор.НЕТ.

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Зміна формату та завершення ротацій Нацгвардії США

86-а піхотна бригада Національної гвардії США зі штату Вермонт у четвер завершила свою ротацію на чолі навчальної місії з підготовки українських військових. Церемонія відбулася на військовій базі Tower Barracks у німецькому місті Графенвер.

Як зазначається, навчання українських військових продовжиться у Баварії на військових базах та полігонах США. Однак тепер за вишкіл українських військових підрозділи регулярної армії США зі складу командування Сухопутних військ США в Європі та Африці й 7-го армійського навчального командування, які вже перебувають у Німеччині.

Видання пише, що цей крок може бути частиною масштабнішої реорганізації. Її мета - ефективніше використовувати наявні ресурси та уникнути дублювання функцій.

"Церемонія згортання прапора Об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи – Україна знаменує зміну підходу до забезпечення підготовки наших українських партнерів – на більш постійній та сталій основі", - заявив речник командування Сухопутних військ США в Європі полковник Майкл Вайсман.

Він наголосив, що реорганізація не означає зменшення підтримки України та відданості США її оборонним потребам.

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Історія місії JMTG-U та результати підготовки з 2022 року

Місія JMTG-U розпочалася у 2015 році на Яворівському полігоні в Україні. Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році її перенесли до Німеччини.

Упродовж останніх десяти років до місії залучали близько 150 військовослужбовців Нацгвардії США, які прибували до Європи в межах дев’ятимісячних ротацій. Вони навчали українських бійців веденню загальновійськового бою та тактиці взаємодії різних родів військ.

Підрозділ Національної гвардії штату Вермонт став 18-ю й останньою ротацією, що працювала у такому форматі.

За інформацією американської сторони, після перенесення місії до Німеччини у 2022 році інструктори зі США підготували понад 24 тисячі українських військових. Програма охоплювала 50 видів озброєння, техніки й спеціалізованих напрямів, зокрема було реалізовано близько 300 навчальних курсів.

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