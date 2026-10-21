Враг атаковал транспортный объект в Киеве: произошел пожар

В ночь на 21 октября российские оккупанты атаковали с помощью беспилотника объект транспортной инфраструктуры в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

"В Соломенском районе БПЛА поразил объект транспортной инфраструктуры. Есть пожар", — говорится в сообщении.

Экстренные службы работают на месте.

Атака дронов

Ранее сообщалось, что вечером во вторник, 20 октября, российские войска продолжают атаковать Украину реактивными беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

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