Ворог атакував транспортний об’єкт у Києві: сталася пожежа
У ніч на 21 жовтня російські окупанти атакували безпілотником об'єкт транспортної інфраструктури в Солом'янському районі Києва.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"У Соломʼянському районі влучання БпЛА в обʼєкт транспортної інфраструктури. Є пожежа", - сказано в повідомленні.
Екстрені служби працюють на місці.
Атака дронів
Раніше повідомлялося, що ввечері вівторка, 20 жовтня, російські війська продовжують атакувати Україну реактивними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль