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Новини Атака безпілотників на Київ
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Ворог атакував транспортний об’єкт у Києві: сталася пожежа

У Солом’янському районі БпЛА влучив у транспортний об’єкт

У ніч на 21 жовтня російські окупанти атакували безпілотником об'єкт транспортної інфраструктури в Солом'янському районі Києва.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

"У Соломʼянському районі влучання БпЛА в обʼєкт транспортної інфраструктури. Є пожежа", - сказано в повідомленні. 

Екстрені служби працюють на місці.

Атака дронів

Раніше повідомлялося, що ввечері вівторка, 20 жовтня, російські війська продовжують атакувати Україну реактивними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

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