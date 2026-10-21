Ночная атака дронов на Умань: попадания в гипермаркет, жилой дом и отель, есть раненый. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на среду, 21 октября, войска РФ нанесли удар с помощью дронов по территории Черкасской области. Враг нанес удар по Умани.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, глубокой ночью РФ направила на город ударные БПЛА.

Последствия фиксируются в нескольких местах. Окончательные данные будут известны после тщательного обследования.

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Разрушен дом

По данным ОВА, на данный момент известно, что в результате вражеской атаки разрушен частный дом. Пожар там уже ликвидирован. Один человек получил травмы. Медики оказали помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.

Удар по гипермаркету

Также вражеские дроны поразили здание гипермаркета и его территорию, в результате чего тоже возник пожар.

В другом месте взрывной волной повреждена гостиница.









Все необходимые службы работают.

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