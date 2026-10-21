УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15242 відвідувача онлайн
Новини атака на Черкащину
2 840 6

Нічна атака дронів на Умань: влучання в гіпермаркет, будинок та готель, є поранений. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 21 жовтня, війська РФ атакували ударними дронами територію Черкаської області. Ворог поцілив по Умані.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, серед ночі РФ спрямувала на місто ударні БпЛА.

Наслідки фіксуються на кількох локаціях. Остаточні дані будуть після ретельного обстеження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Умань та Черкаси: п’ятеро постраждалих, пошкоджено багатоповерхівку. ФОТОрепортаж

Зруйновано будинок 

За даними ОВА, наразі  відомо, що внаслідок ворожої атаки поруйновано приватний будинок. Пожежу там уже ліквідували. Одна людина травмована. Медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Удар по гіпермаркету 

Також ворожі дрони поцілили по будівлі гіпермаркету та його території, внаслідок чого теж виникла пожежа.

На іншій локації вибуховою хвилею пошкоджено готель.

удар по Умані 21 жовтня
удар по Умані 21 жовтня
удар по Умані 21 жовтня
удар по Умані 21 жовтня

Усі потрібні служби працюють.

Також читайте: Росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури на Черкащині: виникла пожежа

Автор: 

обстріл (37547) Умань (259) Шахед (2609) Черкаська область (279) Уманський район (40)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 