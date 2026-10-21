Нічна атака дронів на Умань: влучання в гіпермаркет, будинок та готель, є поранений. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 21 жовтня, війська РФ атакували ударними дронами територію Черкаської області. Ворог поцілив по Умані.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, серед ночі РФ спрямувала на місто ударні БпЛА.

Наслідки фіксуються на кількох локаціях. Остаточні дані будуть після ретельного обстеження.

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Зруйновано будинок

За даними ОВА, наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки поруйновано приватний будинок. Пожежу там уже ліквідували. Одна людина травмована. Медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Удар по гіпермаркету

Також ворожі дрони поцілили по будівлі гіпермаркету та його території, внаслідок чого теж виникла пожежа.

На іншій локації вибуховою хвилею пошкоджено готель.









Усі потрібні служби працюють.

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