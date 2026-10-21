РФ готовится использовать удары по энергетике для призывов согласиться на уступки агрессору, - ЦПД

Россия проводит системную информационную кампанию, направленную на внутреннюю дестабилизацию Украины и подрыв ее обороноспособности. Среди основных инструментов — призывы к протестам с требованиями "немедленного мира" и проведения выборов.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в ответе на запрос Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным ЦПД, призывы к протестам фиксировались 1 и 13 октября. В сентябре в TikTok также распространялись созданные искусственным интеллектом видео, имитирующие уличные интервью в Киеве. Одни сгенерированные персонажи выступали за мир "при любых условиях", другие призывали "воевать до последнего украинца".

Планы врага

В ближайшие месяцы Россия может активнее использовать темы отопительного сезона, последствий обстрелов и мобилизации. В частности, временные перебои со светом, теплом и водой могут подаваться как доказательство несостоятельности украинской власти, а последствия российских ударов — как причина согласиться на уступки агрессору.

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Мобилизация

Центр также фиксировал поддельные фотографии повесток для женщин из Киева и Харькова. Цель таких провокаций — усилить чувство страха и подорвать доверие к официальной информации.

Оправдание ударов РФ

Информационные операции сопровождают и физические действия России. После удара по жилому дому в Прилуках 7 октября вражеские ресурсы пытались возложить ответственность за разрушения на украинскую противовоздушную оборону. Кроме того, российские чат-боты предлагали жителям прифронтовых городов жилье в оккупированном Донецке, собирая персональные данные. По данным ЦПД, также распространялись предложения присылать за вознаграждение фото и видео последствий атак беспилотников для корректировки последующих ударов.

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Россия использует и поддельные видео с участием публичных лиц. В частности, 13 октября Центр разоблачил созданное с помощью искусственного интеллекта фальшивое обращение командира бригады "Ахиллес" Юрия Федоренко, которое должно было спровоцировать напряженность в отношениях с Польшей.

В ЦПД ожидают продолжения и усиления информационных операций в октябре-ноябре 2026 года. Среди вероятных поводов могут быть новые российские удары по энергетической инфраструктуре и события вокруг переговоров. По оценке Центра, эти темы могут использоваться для нагнетания паники, дискредитации украинской власти и продвижения призывов к "немедленному миру".

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