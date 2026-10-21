РФ готується використовувати удари по енергетиці для закликів погодитися на поступки агресору, - ЦПД

Росія проводить системну інформаційну кампанію, спрямовану на внутрішню дестабілізацію України та підрив її обороноздатності. Серед основних інструментів - заклики до протестів із вимогами "негайного миру" та проведення виборів.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації у відповіді на запит Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними ЦПД, заклики до протестів фіксували 1 та 13 жовтня. У вересні в TikTok також поширювали створені штучним інтелектом відео, які імітували вуличні інтерв’ю в Києві. Одні згенеровані персонажі виступали за мир "за будь-яких умов", інші закликали "воювати до останнього українця".

Плани ворога

У найближчі місяці Росія може активніше використовувати теми опалювального сезону, наслідків обстрілів і мобілізації. Зокрема, тимчасові перебої зі світлом, теплом і водою можуть подавати як доказ неспроможності української влади, а наслідки російських ударів - як причину погодитися на поступки агресору.

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Мобілізація

Центр також фіксував фальшиві фотографії повісток для жінок із Києва та Харкова. Мета таких вкидів - посилити відчуття страху та підірвати довіру до офіційної інформації.

Виправдання ударів РФ

Інформаційні операції супроводжують і фізичні дії Росії. Після удару по житловому будинку в Прилуках 7 жовтня ворожі ресурси намагалися перекласти відповідальність за руйнування на українську протиповітряну оборону. Крім того, російські чат-боти пропонували мешканцям прифронтових міст житло в окупованому Донецьку, збираючи персональні дані. За даними ЦПД, також поширювали пропозиції надсилати за винагороду фото й відео наслідків атак безпілотників для коригування наступних ударів.

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Росія використовує і підроблені відео публічних людей. Зокрема, 13 жовтня Центр викрив створене за допомогою штучного інтелекту фальшиве звернення командира бригади "Ахіллес" Юрія Федоренка, яке мало спровокувати напруженість у відносинах із Польщею.

У ЦПД очікують продовження та посилення інформаційних операцій у жовтні-листопаді 2026 року. Серед імовірних приводів можуть бути нові російські удари по енергетичній інфраструктурі та події довкола переговорів. За оцінкою Центру, ці теми можуть використовувати для нагнітання паніки, дискредитації української влади та просування закликів до "негайного миру".

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