Из-за российских атак Украина может перенести пограничные КПП в Молдову

Власти Молдовы обсуждают с Украиной возможность проведения совместного пограничного контроля на территории Молдовы. Причиной стали регулярные российские атаки вблизи общей границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker, который приводит заявление министра внутренних дел Молдовы Даниэлы Мисаил-Никитина.

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По словам министра, из-за российских ударов по приграничным районам Украины Молдова уже вывела своих пограничников и таможенников из четырех пунктов пропуска, расположенных на украинской территории.

В настоящее время Кишинев ведет переговоры с Киевом о переводе украинских пограничников на молдавскую территорию для осуществления совместного контроля.

Мисаил-Никитина отметила, что такие меры должны минимизировать риски, связанные с войной и атаками вблизи государственной границы.

По ее словам, речь сейчас идёт о двух пограничных пунктах. В среднесрочной перспективе стороны могут рассмотреть аналогичные решения в отношении других пунктов пропуска в зависимости от ситуации с безопасностью.

В начале октября заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач сообщил, что стороны разрабатывают "дорожную карту" переноса отдельных пунктов пропуска. По его словам, несколько пилотных проектов планировалось реализовать в течение трех месяцев.

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