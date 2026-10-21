Через російські атаки Україна може перенести прикордонні КПП до Молдови

Молдовська влада обговорює з Україною можливість проведення спільного прикордонного контролю на території Молдови. Причиною стали регулярні російські атаки поблизу спільного кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker, який наводить заяву міністерки внутрішніх справ Молдови Даніели Місаїл-Нікітін.

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За словами міністерки, через російські удари по прикордонних районах України Молдова вже вивела своїх прикордонників і митників із чотирьох пунктів пропуску, розташованих на українській території.

Наразі Кишинів веде переговори з Києвом про переведення українських прикордонників на молдовську територію для здійснення спільного контролю.

Місаїл-Нікітін зазначила, що такі заходи мають мінімізувати ризики, пов'язані з війною та атаками поблизу державного кордону.

За її словами, наразі йдеться про два прикордонні пункти. У середньостроковій перспективі сторони можуть розглянути аналогічні рішення щодо інших пунктів пропуску залежно від безпекової ситуації.

На початку жовтня заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач повідомив, що сторони розробляють дорожню карту перенесення окремих пунктів пропуску. За його словами, кілька пілотних проєктів планували реалізувати протягом трьох місяців.

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