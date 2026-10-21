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Новости Мирный план
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Гончаренко: свой план мира я обсуждал с американцами

Гончаренко обсуждал свой мирный план с представителями США

Внефракционный депутат ВР Алексей Гончаренко, недавно представивший свой так называемый "мирный план", утверждает, что не обсуждал его с представителями России. Зато обсуждал его с людьми из США, занимающими ответственные позиции и должности

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

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Подробности

На вопрос о том, обсуждал ли нардеп свой "мирный план" с представителями РФ, Гончаренко ответил: "Боже упаси".

"Я общаюсь с людьми из США, занимающими ответственные позиции и должности. И в общении с ними я понимаю, что нам нужно двигаться примерно по такому пути. Я обсуждал с ними эти идеи. И видел со стороны них понимание и поддержку. Но это не означает, что конкретный текст моего заявления кто-то там утверждал", — сказал он.

Называть имена тех американцев, с кем он обсуждал свои идеи, Гончаренко отказался. Зато уточнил, что они являются представителями Республиканской партии, главным лидером которой является президент США Дональд Трамп.

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Что предшествовало

  • 2 октября народный депутат Алексей Гончаренко высказался за начало переговоров с РФ, первым шагом которых должна стать договоренность о прекращении обстрелов портов, предприятий, школ, больниц, жилого сектора и мостов. По его мнению, после этого стороны могли бы перейти к более сложным темам, в частности касающимся Донбасса и нейтрального статуса Украины. Также народный депутат подчеркнул, что Украина должна искать пути для прекращения войны.
  • Президент Владимир Зеленский, комментируя заявления Гончаренко, заявил, что Украина не может "прогибаться" под Россию, поскольку это, по его словам, приведет к её краху.
  • 5 октября фракция "Европейская Солидарность" приняла решение, что больше не может продолжать совместный политический путь с народным депутатом Алексеем Гончаренко.

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Автор: 

США (30791) Гончаренко (601)
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Топ комментарии
+15
Господи, врятуй нас від цих говномиротворців.
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21.10.2026 13:40 Ответить
+7
До чого тут Господь ? Забулась славна традиція сміттєвих баків ?!
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21.10.2026 13:55 Ответить
+6
"Називати імена тих американців, з ким він обговорював свої ідеї, Гончаренко відмовився"...
Та й так зрозуміло - Мікімаус, Тінківінкі і Поначка...
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21.10.2026 13:42 Ответить

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