Гончаренко: свой план мира я обсуждал с американцами
Внефракционный депутат ВР Алексей Гончаренко, недавно представивший свой так называемый "мирный план", утверждает, что не обсуждал его с представителями России. Зато обсуждал его с людьми из США, занимающими ответственные позиции и должности
Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
Подробности
На вопрос о том, обсуждал ли нардеп свой "мирный план" с представителями РФ, Гончаренко ответил: "Боже упаси".
"Я общаюсь с людьми из США, занимающими ответственные позиции и должности. И в общении с ними я понимаю, что нам нужно двигаться примерно по такому пути. Я обсуждал с ними эти идеи. И видел со стороны них понимание и поддержку. Но это не означает, что конкретный текст моего заявления кто-то там утверждал", — сказал он.
Называть имена тех американцев, с кем он обсуждал свои идеи, Гончаренко отказался. Зато уточнил, что они являются представителями Республиканской партии, главным лидером которой является президент США Дональд Трамп.
Что предшествовало
- 2 октября народный депутат Алексей Гончаренко высказался за начало переговоров с РФ, первым шагом которых должна стать договоренность о прекращении обстрелов портов, предприятий, школ, больниц, жилого сектора и мостов. По его мнению, после этого стороны могли бы перейти к более сложным темам, в частности касающимся Донбасса и нейтрального статуса Украины. Также народный депутат подчеркнул, что Украина должна искать пути для прекращения войны.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя заявления Гончаренко, заявил, что Украина не может "прогибаться" под Россию, поскольку это, по его словам, приведет к её краху.
- 5 октября фракция "Европейская Солидарность" приняла решение, что больше не может продолжать совместный политический путь с народным депутатом Алексеем Гончаренко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та й так зрозуміло - Мікімаус, Тінківінкі і Поначка...