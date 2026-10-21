Гончаренко: свой план мира я обсуждал с американцами

Внефракционный депутат ВР Алексей Гончаренко, недавно представивший свой так называемый "мирный план", утверждает, что не обсуждал его с представителями России. Зато обсуждал его с людьми из США, занимающими ответственные позиции и должности

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

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На вопрос о том, обсуждал ли нардеп свой "мирный план" с представителями РФ, Гончаренко ответил: "Боже упаси".

"Я общаюсь с людьми из США, занимающими ответственные позиции и должности. И в общении с ними я понимаю, что нам нужно двигаться примерно по такому пути. Я обсуждал с ними эти идеи. И видел со стороны них понимание и поддержку. Но это не означает, что конкретный текст моего заявления кто-то там утверждал", — сказал он.

Называть имена тех американцев, с кем он обсуждал свои идеи, Гончаренко отказался. Зато уточнил, что они являются представителями Республиканской партии, главным лидером которой является президент США Дональд Трамп.

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Что предшествовало

2 октября народный депутат Алексей Гончаренко высказался за начало переговоров с РФ, первым шагом которых должна стать договоренность о прекращении обстрелов портов, предприятий, школ, больниц, жилого сектора и мостов. По его мнению, после этого стороны могли бы перейти к более сложным темам, в частности касающимся Донбасса и нейтрального статуса Украины. Также народный депутат подчеркнул, что Украина должна искать пути для прекращения войны.

Президент Владимир Зеленский, комментируя заявления Гончаренко, заявил, что Украина не может "прогибаться" под Россию, поскольку это, по его словам, приведет к её краху.

5 октября фракция "Европейская Солидарность" приняла решение, что больше не может продолжать совместный политический путь с народным депутатом Алексеем Гончаренко.

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