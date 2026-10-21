Пограничники разоблачили псевдорекрутера, который обещал службу и незаконный выезд в Венгрию. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оперативники Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции разоблачили 30-летнего жителя Кропивницкого, который предлагал мужчинам призывного возраста незаконно выехать за границу, используя фиктивные документы о прохождении военной службы и служебной командировке в Венгрию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Подробности

Свои услуги дельц оценил в 3,5 тысячи долларов США. Потенциальных клиентов он подбирал через знакомых и с помощью одного из мессенджеров.

Правоохранители зафиксировали, как фигурант обещал одесситу оформить документы о якобы зачислении его в одну из воинских частей на должность оператора беспилотных летательных аппаратов. В дальнейшем мужчина должен был получить документы о направлении в Венгрию сроком на 30 суток для прохождения профильной подготовки.

По замыслу организатора эти документы должны были стать основанием для выезда за границу. Таким образом мужчина мог избежать мобилизации и незаконно покинуть территорию Украины.

Расчет за услуги происходил в два этапа: первый транш — аванс в размере 23 тысяч гривен и 3000 долларов США — после зачисления на службу по мобилизации и получения всех документов о зарубежной командировке.

Правоохранители задержали фигуранта дела во время передачи последнего платежа от клиента.

В настоящее время организатору схемы сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога.

Правоохранители продолжают устанавливать других лиц, причастных к организации и функционированию канала. Досудебное расследование продолжается.







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