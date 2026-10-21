Прикордонники викрили псевдорекрутера, який обіцяв службу та незаконний виїзд до Угорщини. ФОТОрепортаж

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно зі співробітниками Національної поліції викрили 30-річного мешканця Кропивницького, який пропонував чоловікам мобілізаційного віку незаконно виїхати за кордон, використовуючи фіктивні документи про проходження військової служби та службове відрядження до Угорщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

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Подробиці

Свої послуги ділок оцінив у 3,5 тисячі доларів США. Потенційних клієнтів він підшукував через знайомих та за допомогою одного з месенджерів.

Правоохоронці задокументували як фігурант обіцяв одеситу оформити документи про нібито зарахування його до однієї з військових частин на посаду оператора безпілотних літальних апаратів. Надалі чоловік мав отримати документи про направлення до Угорщини строком на 30 діб для проходження профільної підготовки.

За задумом організатора ці папери мали стати підставою для виїзду за кордон. Таким чином чоловік міг уникнути мобілізації та незаконно залишити територію України.

Розрахунок за послуги відбувався у два етапи: перший транш завдаток - 23 тисячі гривень та 3000 доларів США - після зарахування на службу по мобілізації та отримання всіх документів про закордонне відрядження.

Правоохоронці затримали фігуранта справи під час передачі останнього платежу від клієнта.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, причетних до організації та функціонування каналу. Досудове розслідування триває.







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