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Новости Заморозка войны
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Украина готова к мирному соглашению при условии сохранения большей части территории Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова заморозить войну на нынешних позициях, назвав это реальным путем к ее завершению.

Об этом он сказал в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Ведущий спросил Зеленского: "Согласились бы вы на мирное соглашение, которое замораживает все в том состоянии, в каком оно находится прямо сейчас? При этом у вас по-прежнему остается 75% или более территории вашей страны. Независимо от того, как все началось. Согласились бы вы на нынешнее положение дел?".

"Да. Мы сейчас должны это заморозить, и я считаю, что это реальный путь к завершению этой войны", — ответил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел еще одну встречу с премьер-министром Норвегии Стере: обсудили следующие шаги на пути к миру

Автор: 

война (1638) Зеленский Владимир (26258)
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Топ комментарии
+14
Квартальна гнида здає українські території, порушує Конституцію і потім хоче йти на нові вибори.
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21.10.2026 14:23 Ответить
+8
Вже не «гдє-та пасрєдінє», а більшості і це зелені прорноактриси подадуть як перемогу.
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21.10.2026 14:24 Ответить
+7
От мразота! Отак потрошку, по 25% він і планує здати Україну. А як на Порошенко гнав, що той Крим здав!
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21.10.2026 14:25 Ответить

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