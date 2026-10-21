4 215 47
Украина готова к мирному соглашению при условии сохранения большей части территории Украины, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова заморозить войну на нынешних позициях, назвав это реальным путем к ее завершению.
Об этом он сказал в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Ведущий спросил Зеленского: "Согласились бы вы на мирное соглашение, которое замораживает все в том состоянии, в каком оно находится прямо сейчас? При этом у вас по-прежнему остается 75% или более территории вашей страны. Независимо от того, как все началось. Согласились бы вы на нынешнее положение дел?".
"Да. Мы сейчас должны это заморозить, и я считаю, что это реальный путь к завершению этой войны", — ответил президент.
Топ комментарии
+14 Tema9
показать весь комментарий21.10.2026 14:23 Ответить Ссылка
+8 Tema9
показать весь комментарий21.10.2026 14:24 Ответить Ссылка
+7 terrikon
показать весь комментарий21.10.2026 14:25 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль