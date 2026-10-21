Украина готова к мирному соглашению при условии сохранения большей части территории Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова заморозить войну на нынешних позициях, назвав это реальным путем к ее завершению.

Об этом он сказал в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Ведущий спросил Зеленского: "Согласились бы вы на мирное соглашение, которое замораживает все в том состоянии, в каком оно находится прямо сейчас? При этом у вас по-прежнему остается 75% или более территории вашей страны. Независимо от того, как все началось. Согласились бы вы на нынешнее положение дел?".

"Да. Мы сейчас должны это заморозить, и я считаю, что это реальный путь к завершению этой войны", — ответил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел еще одну встречу с премьер-министром Норвегии Стере: обсудили следующие шаги на пути к миру