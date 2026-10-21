Україна готова до мирної угоди за умови збереження більшості території України, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова заморозити війну на нинішніх позиціях, назвавши це реальним шляхом до її завершення.

Про це він сказав в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ведучий запитав Зеленського: "Чи погодилися б ви на мирну угоду, яка заморожує все у такому стані, як воно є просто зараз? Де за вами все ще залишається 75% або більше території вашої країни. Незалежно від того, як усе почалося. Чи погодилися б ви на нинішній стан речей?".

"Так. Ми зараз маємо це заморозити, і я вважаю, що це реальний шлях до завершення цієї війни", - відповів президент.

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