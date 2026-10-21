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Новини Заморозка війни
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Україна готова до мирної угоди за умови збереження більшості території України, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова заморозити війну на нинішніх позиціях, назвавши це реальним шляхом до її завершення.

Про це він сказав в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ведучий запитав Зеленського: "Чи погодилися б ви на мирну угоду, яка заморожує все у такому стані, як воно є просто зараз? Де за вами все ще залишається 75% або більше території вашої країни. Незалежно від того, як усе почалося. Чи погодилися б ви на нинішній стан речей?".

"Так. Ми зараз маємо це заморозити, і я вважаю, що це реальний шлях до завершення цієї війни", - відповів президент.

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Автор: 

війна (1732) Зеленський Володимир (27414)
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Топ коментарі
+26
Квартальна гнида здає українські території, порушує Конституцію і потім хоче йти на нові вибори.
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21.10.2026 14:23 Відповісти
+19
Вже не «гдє-та пасрєдінє», а більшості і це зелені прорноактриси подадуть як перемогу.
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21.10.2026 14:24 Відповісти
+13
От мразота! Отак потрошку, по 25% він і планує здати Україну. А як на Порошенко гнав, що той Крим здав!
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21.10.2026 14:25 Відповісти

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