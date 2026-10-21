Зеленський провів ще одну зустріч з прем’єром Норвегії Стере: обговорили наступні кроки до миру
Президент Володимир Зеленський провів ще одну зустріч із прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере щодо наступних кроків до справедливого миру.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Багато залежить від того, чи вдасться сьогодні американській стороні почути від Росії щось нове – про мир, а не про продовження війни.
Дякую всій Норвегії та особисто Йонасу за лідерство в підтримці України – у питаннях оборони, економіки, дипломатії. Відчуваємо цю підтримку щодня" ,- зазначив він.
Що передувало?
- 20 жовтня зустрівся із спецпосланцем США Віткоффом у Норвегії.
- 21 жовтня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.
- За даними ЗМІ, Віткофф запропонує Путіну тристоронній саміт із Трампом і Зеленським.
- 21 жовтня Віткофф прибув до Росії.
- Віткофф на зустрічі з Путіним заявив, що є передумови для припинення вогню в Україні.
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