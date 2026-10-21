Зеленский провел еще одну встречу с премьер-министром Норвегии Стере: обсудили следующие шаги на пути к миру
Президент Владимир Зеленский провел очередную встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, посвященную дальнейшим шагам на пути к справедливому миру.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Многое зависит от того, удастся ли сегодня американской стороне услышать от России что-то новое – о мире, а не о продолжении войны.
Благодарю всю Норвегию и лично Йонаса за лидерство в поддержке Украины — в вопросах обороны, экономики, дипломатии. Мы чувствуем эту поддержку каждый день", — отметил он.
Что этому предшествовало?
- 20 октября состоялась встреча со спецпосланником США Уиткоффом в Норвегии.
- 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
- По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.
- 21 октября Уиткофф прибыл в Россию.
- Уиткофф на встрече с Путиным заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине.
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