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Новости Визит Зеленского в Норвегию Встреча Зеленского со Стере
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Зеленский провел еще одну встречу с премьер-министром Норвегии Стере: обсудили следующие шаги на пути к миру

зеленский,стере

Президент Владимир Зеленский провел очередную встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, посвященную дальнейшим шагам на пути к справедливому миру.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Многое зависит от того, удастся ли сегодня американской стороне услышать от России что-то новое – о мире, а не о продолжении войны.

Благодарю всю Норвегию и лично Йонаса за лидерство в поддержке Украины — в вопросах обороны, экономики, дипломатии. Мы чувствуем эту поддержку каждый день", — отметил он.

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Что этому предшествовало?

  • 20 октября состоялась встреча со спецпосланником США Уиткоффом в Норвегии.
  • 21 октября спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.
  • По данным СМИ, Уиткофф предложит Путину трехсторонний саммит с Трампом и Зеленским.
  • 21 октября Уиткофф прибыл в Россию.
  • Уиткофф на встрече с Путиным заявил, что существуют предпосылки для прекращения огня в Украине.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26258) Норвегия (879) Стёре Йонас Гар (58)
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