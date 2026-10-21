Норвегия активно участвует в антибаллистической программе FREYJA: уже есть первые результаты, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны Норвегии Туре Сандвиком, генеральным директором норвежской оборонной компании Kongsberg Эйриком Ли и представителями компании.
Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Оборонная поддержка
Зеленский отметил, что эта корпорация производит системы ПВО NASAMS, которые фактически ежедневно эффективно защищают людей и критическую инфраструктуру в Украине от российских ракетных и дронных ударов.
"Очень рассчитываем, что в следующем месяце появятся дополнительные пакеты оборонной поддержки", — добавил президент.
Программа FREYJA
Также Зеленский отметил, что Норвегия активно участвует в европейской антибаллистической программе FREYJA.
"Уже есть первые результаты в создании отдельных элементов системы. Сегодня определили, где мы можем и должны ускорить работу, чтобы приступить к испытаниям до конца этого года", — рассказал он.
Кроме того, стороны подробно обсудили начало работы над новыми возможностями спутниковой связи для украинских военных.
"Будем привлекать партнеров, которые могут оказать поддержку. Спасибо, Норвегия!" — добавил Зеленский.
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