Норвегия активно участвует в антибаллистической программе FREYJA: уже есть первые результаты, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны Норвегии Туре Сандвиком, генеральным директором норвежской оборонной компании Kongsberg Эйриком Ли и представителями компании.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Оборонная поддержка

Зеленский отметил, что эта корпорация производит системы ПВО NASAMS, которые фактически ежедневно эффективно защищают людей и критическую инфраструктуру в Украине от российских ракетных и дронных ударов.

"Очень рассчитываем, что в следующем месяце появятся дополнительные пакеты оборонной поддержки", — добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел еще одну встречу с премьером Норвегии Стере: обсудили следующие шаги на пути к миру

Программа FREYJA

Также Зеленский отметил, что Норвегия активно участвует в европейской антибаллистической программе FREYJA.

"Уже есть первые результаты в создании отдельных элементов системы. Сегодня определили, где мы можем и должны ускорить работу, чтобы приступить к испытаниям до конца этого года", — рассказал он.

Кроме того, стороны подробно обсудили начало работы над новыми возможностями спутниковой связи для украинских военных.

"Будем привлекать партнеров, которые могут оказать поддержку. Спасибо, Норвегия!" — добавил Зеленский.

Читайте: Макрон и Зеленский обсудили укрепление авиации и антибаллистическую систему Freya