Норвегія активно бере участь в антибалістичній програмі FREYJA: вже є перші результати, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Норвегії Туре Сандвіком, CEO норвезької оборонної компанії Kongsberg Ейріком Лі та її представниками..
Про це він повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Оборонна підтримка
Зеленський зазначив, що ця корпорація виробляє системи ППО NASAMS, які фактично щодня ефективно захищають людей та критичну інфраструктуру в Україні від російських ракетних і дронових ударів.
"Дуже розраховуємо, що наступного місяця будуть додаткові пакети оборонної підтримки", - додав президент.
Програма FREYJA
Також Зеленський зауважив, що Норвегія активно бере участь у європейській антибалістичній програмі FREYJA.
"Вже є перші результати у створенні окремих елементів системи. Сьогодні визначили, де можемо і маємо прискоритися, щоб вийти на випробування до кінця цього року", - розповів він.
Крім того, сторони детально обговорили початок роботи і над новими спроможностями супутникового звʼязку для український воїнів.
"Будемо залучати партнерів, які мають можливості підтримати. Дякую, Норвегіє!" - додав Зеленський.
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Джерело: https://censor.net/ua/n4029621
кожного дня підарські атаки по містам на всій україні!
пару разів на тиждень, балістика.
міста в руїнах.
мости в сітках. ну, як сітках, в якомусь лахмітті.
цивільні гинуть. гинуть діти.
"тилові" міста без світла.
в києві перманентна тривога.