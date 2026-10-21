УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14931 відвідувач онлайн
Новини Співпраця України та Норвегії антибалістична система ППО
905 13

Норвегія активно бере участь в антибалістичній програмі FREYJA: вже є перші результати, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Норвегії Туре Сандвіком, CEO норвезької оборонної компанії Kongsberg Ейріком Лі та її представниками..

Про це він повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Оборонна підтримка

Зеленський зазначив, що ця корпорація виробляє системи ППО NASAMS, які фактично щодня ефективно захищають людей та критичну інфраструктуру в Україні від російських ракетних і дронових ударів.

"Дуже розраховуємо, що наступного місяця будуть додаткові пакети оборонної підтримки", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів ще одну зустріч з прем’єром Норвегії Стере: обговорили наступні кроки до миру

Програма FREYJA

Також Зеленський зауважив, що Норвегія активно бере участь у європейській антибалістичній програмі FREYJA.

"Вже є перші результати у створенні окремих елементів системи. Сьогодні визначили, де можемо і маємо прискоритися, щоб вийти на випробування до кінця цього року", - розповів він.

Крім того, сторони детально обговорили початок роботи і над новими спроможностями супутникового звʼязку для український воїнів.

"Будемо залучати партнерів, які мають можливості підтримати. Дякую, Норвегіє!" - додав Зеленський.

Читайте: Макрон і Зеленський обговорили посилення авіації та антибалістичну систему Freya

Автор: 

Зеленський Володимир (27414) Норвегія (725) FREYJA (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Я так розумію що не балістики і антибалістики не буде
показати весь коментар
21.10.2026 14:47 Відповісти
+5
Та пішов ти на хер,пи₴добол. Де балістичні ракети? Де реактивні дрони? Де шлеперман з мілфою врешті-решт? Вже в Ізраїлі?
показати весь коментар
21.10.2026 14:44 Відповісти
+2
вже є перші результати, - Зеленський.
Джерело: https://censor.net/ua/n4029621

кожного дня підарські атаки по містам на всій україні!
пару разів на тиждень, балістика.
міста в руїнах.
мости в сітках. ну, як сітках, в якомусь лахмітті.
цивільні гинуть. гинуть діти.
"тилові" міста без світла.
в києві перманентна тривога.
показати весь коментар
21.10.2026 14:49 Відповісти

Завантаження...

 
 