Норвегія активно бере участь в антибалістичній програмі FREYJA: вже є перші результати, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Норвегії Туре Сандвіком, CEO норвезької оборонної компанії Kongsberg Ейріком Лі та її представниками..

Про це він повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Оборонна підтримка

Зеленський зазначив, що ця корпорація виробляє системи ППО NASAMS, які фактично щодня ефективно захищають людей та критичну інфраструктуру в Україні від російських ракетних і дронових ударів.

"Дуже розраховуємо, що наступного місяця будуть додаткові пакети оборонної підтримки", - додав президент.

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Програма FREYJA

Також Зеленський зауважив, що Норвегія активно бере участь у європейській антибалістичній програмі FREYJA.

"Вже є перші результати у створенні окремих елементів системи. Сьогодні визначили, де можемо і маємо прискоритися, щоб вийти на випробування до кінця цього року", - розповів він.

Крім того, сторони детально обговорили початок роботи і над новими спроможностями супутникового звʼязку для український воїнів.

"Будемо залучати партнерів, які мають можливості підтримати. Дякую, Норвегіє!" - додав Зеленський.

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