Учителей могут оставить без гарантий сокращенного рабочего времени: Лещик раскритиковала новый Трудовой кодекс

Проект нового Трудового кодекса Украины может оставить работодателям возможность увольнять педагогов на летние каникулы и вновь заключать с ними срочные договоры, обходя установленные ограничения. На этот и другие риски обратила внимание омбудсмен по вопросам образования Надежда Лещик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Лещик в Facebook.

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Законопроект запрещает заключать более двух срочных договоров подряд на одну должность, если перерыв между ними не превышает 42 дней.

Однако летние каникулы могут длиться дольше. По словам омбудсмена, в некоторых школах сотрудников увольняют на этот период, поэтому предложенное ограничение не устраняет риск злоупотреблений.

Под угрозой гарантии сокращенного рабочего времени

Другое замечание касается продолжительности рабочей недели. Проект кодекса устанавливает общую норму в 40 часов, хотя педагогические работники имеют право на сокращенное рабочее время.

Лещик отмечает, что в законах об общем среднем и внешкольном образовании соответствующие гарантии прописаны недостаточно четко.

Она предлагает закрепить в статье 115 кодекса возможность устанавливать сокращенное рабочее время специальными законами об образовании, учитывая преподавательскую, методическую, воспитательную и организационную деятельность педагогов.

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Выговоры, зарплаты и защита детей

Еще одна спорная норма — замена дисциплинарного выговора письменным предупреждением.

По мнению омбудсмена, без механизма фиксации таких предупреждений это может создать риск повторных нарушений трудовых обязанностей. Она предлагает сохранить выговор или предусмотреть систему учета предупреждений. Новый кодекс также окончательно отказывается от минимальной зарплаты как основы для расчета должностных окладов.

С сентября 2026 года оклады педагогов определяются по коэффициентам к базовой величине средней зарплаты в экономике. По показателю 28 885 грн за первый квартал 2026 года они составляют от 13 865 до 15 020 грн в зависимости от квалификационной категории.

Лещик рекомендует предусмотреть повышение соответствующих коэффициентов для роста оплаты труда. Отдельно омбудсмен предлагает запретить принимать на работу лиц, которым запрещено контактировать с детьми.

Если новый работник скрыл такой запрет, его предлагается разрешить увольнять в течение 14 дней. Действующие работники учебных заведений, по предложению Лещик, должны в течение трех месяцев предоставить документы об отсутствии соответствующих ограничений.

Также она выступила против положения, позволяющего признавать моббингом даже единичные умышленные действия. Омбудсмен считает, что это может привести к обвинениям в травле из-за отдельных трудовых конфликтов. Свои замечания к проекту Трудового кодекса Надежда Лещик направила в Верховную Раду.

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