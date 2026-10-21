Учителів можуть залишити без гарантій скороченого робочого часу: Лещик розкритикувала новий Трудовий кодекс

Проєкт нового Трудового кодексу України може залишити роботодавцям можливість звільняти педагогів на літні канікули та повторно укладати з ними строкові договори, обходячи встановлені обмеження. На цей та інші ризики звернула увагу освітня омбудсменка Надія Лещик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Лещик у Facebook.

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Законопроєкт забороняє укладати понад два строкові договори поспіль на одну посаду, якщо перерва між ними не перевищує 42 дні.

Однак літні канікули можуть тривати довше. За словами омбудсменки, у деяких школах працівників звільняють на цей період, тому запропоноване обмеження не усуває ризику зловживань.

Під загрозою гарантії скороченого робочого часу

Інше зауваження стосується тривалості робочого тижня. Проєкт кодексу встановлює загальну норму до 40 годин, хоча педагогічні працівники мають право на скорочений робочий час.

Лещик зазначає, що в законах про загальну середню та позашкільну освіту відповідні гарантії прописані недостатньо чітко.

Вона пропонує закріпити у статті 115 кодексу можливість встановлювати скорочений робочий час спеціальними освітніми законами, враховуючи викладацьку, методичну, виховну та організаційну діяльність педагогів.

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Догани, зарплати та захист дітей

Ще одна суперечлива норма – заміна дисциплінарної догани письмовим попередженням.

На думку омбудсменки, без механізму фіксації таких попереджень це може створити ризик повторних порушень трудових обов'язків. Вона пропонує зберегти догану або передбачити систему обліку попереджень. Новий кодекс також остаточно відмовляється від мінімальної зарплати як основи для розрахунку посадових окладів.

Із вересня 2026 року оклади педагогів визначаються за коефіцієнтами до базової величини середньої зарплати в економіці. За показником 28 885 грн за перший квартал 2026 року вони становлять від 13 865 до 15 020 грн залежно від кваліфікаційної категорії.

Лещик рекомендує передбачити підвищення відповідних коефіцієнтів для зростання оплати праці. Окремо омбудсменка пропонує заборонити приймати на роботу осіб, яким заборонено контактувати з дітьми.

Якщо новий працівник приховав таку заборону, його пропонується дозволити звільняти протягом 14 днів. Чинні працівники закладів освіти, за пропозицією Лещик, повинні протягом трьох місяців надати документи про відсутність відповідних обмежень.

Також вона виступила проти положення, яке дозволяє визнавати мобінгом навіть одноразові умисні дії. Омбудсменка вважає, що це може призвести до звинувачень у цькуванні через окремі трудові конфлікти. Свої зауваження до проєкту Трудового кодексу Надія Лещик направила до Верховної Ради.

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