Председатель НБУ Пышный должен подать в отставку, - нардеп Железняк

Народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") заявил, что главе Национального банка Андрею Пышному следует самому подать заявление об отставке. Заявление прозвучало в среду, 21 октября, на фоне обысков, которые детективы НАБУ проводят в помещении Нацбанка.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Пышный должен уйти

"То, что в скором времени главе НБУ будет предъявлено подозрение, не является секретом. Как минимум было два случая, когда это активно обсуждалось (если вы следили за работой нашей ВСК, то догадались). Но Нацбанк — это очень важная институция, где процедура увольнения сейчас прописана так, чтобы минимизировать любое политическое влияние и давление. Поэтому сейчас было бы правильно увидеть заявление об отставке от главы НБУ Андрея Пышного", — отметил депутат.

По его словам, в таком случае Верховная Рада сможет рассмотреть заявление уже в понедельник, 26 октября.

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Обыски в Нацбанке

В НБУ подтвердили проведение следственных действий. В ответ на запросы СМИ регулятор сообщил, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП проводят обыски в помещении Национального банка и по месту жительства одного из сотрудников.

"Никто не задерживался, о подозрении не сообщалось. Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Остальные детали не разглашаются в целях сохранения тайны досудебного расследования", — говорится в заявлении НБУ.

В Нацбанке добавили, что продолжают работать в штатном режиме, а дополнительные пояснения предоставят после завершения процессуальных действий.

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Что известно об основаниях

По информации СМИ со ссылкой на источники, обыски связаны с двумя делами — заводом "Карпатнефтехим" и управлением "Сенс Банком" посторонними лицами. В обоих эпизодах, по данным источников, фигурирует Василий Веселый, которого собеседники изданий называют "смотрящим от Банковой". По свидетельству экс-главы наблюдательного совета "Сенс Банка", в банк его привел именно глава НБУ.

Официально НАБУ и САП эти данные не комментировали.

Кто будет исполнять обязанности

В случае отставки Пышного обязанности главы НБУ будет исполнять первый заместитель главы Сергей Николайчук. Его также называют одним из кандидатов на постоянную должность.

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