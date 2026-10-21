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В НАБУ подтвердили обыски в Нацбанке и по месту жительства одного из сотрудников
В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что проводят обыски в Нацбанке и по месту жительства одного из сотрудников.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП проводят обыски в помещении Национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников", — говорится в сообщении.
При этом никто не был задержан, о подозрении не сообщалось.
"Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
Остальные детали не разглашаются в целях сохранения тайны досудебного расследования", — подытожили в Бюро.
Обыски у Пышного
- Ранее СМИ и народные депутаты сообщили, что утром 21 октября НАБУ и САП проводят следственные действия в отношении главы НБУ Андрея Пышного.
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