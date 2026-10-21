В НАБУ подтвердили обыски в Нацбанке и по месту жительства одного из сотрудников

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что проводят обыски в Нацбанке и по месту жительства одного из сотрудников.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП проводят обыски в помещении Национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников", — говорится в сообщении.

При этом никто не был задержан, о подозрении не сообщалось.

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"Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством.



Остальные детали не разглашаются в целях сохранения тайны досудебного расследования", — подытожили в Бюро.

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Обыски у Пышного

Ранее СМИ и народные депутаты сообщили, что утром 21 октября НАБУ и САП проводят следственные действия в отношении главы НБУ Андрея Пышного.

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