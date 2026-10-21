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Новости Закупка дронов Коррупция на закупках дронов
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НАБУ и САП завершили расследование схемы закупки дронов Госспецсвязью: ущерб государству составляет 254 млн грн

НАБУ и САП завершили расследование схемы в Госспецсвязи по закупке дронов

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу о злоупотреблениях в Госспецсвязи при закупке дронов для Сил обороны Украины в 2023 году.

Об этом сообщили в НАБУ 20 октября, передает Цензор.НЕТ.

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Завышенные на 90% цены и фиктивная конкуренция

Отмечается, что общая сумма ущерба, нанесенного государству коррупционной схемой, составляет 254 миллиона гривен.

По данным следствия, в мае и сентябре 2023 года должностные лица Госспецсвязи заключили договоры с тремя связанными компаниями на поставку дронов:

  • DJI Mavic 3 (400 шт.);
  • DJI Mavic 3T (500 шт.);
  • DJI Mavic 3Pro (2000 шт.);
  • DJI Matrice M30T (900 шт.);
  • Autel Evo Max 4T (1300 шт.).

По данным следствия, закупки осуществлялись по ценам, превышавшим рыночные на 60–90 %. Победители определялись заранее, а для создания видимости конкуренции привлекались другие подконтрольные организаторам компании.

"В частности, должностные лица направили один из запросов на получение коммерческого предложения будущему "победителю", указав название юридического лица, которое официально зарегистрировали лишь через несколько дней после отправки письма. Полученную коррупционную маржу участники схемы выводили на счета подконтрольных компаний, в том числе за пределами Украины", — говорится в сообщении.

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Подозрения и квалификация действий фигурантов

Подозрение предъявлено пяти участникам схемы: двум должностным лицам Госспецсвязи и трем представителям частных компаний.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Также НАБУ и САП добились ареста более 4 млн долларов на счетах подконтрольных компаний за рубежом и 17 млн гривен в Украине.

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Что этому предшествовало?

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Автор: 

НАБУ (5061) расследование (3160) Госспецсвязь (188) САП (2549) дроны (8425)
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Топ комментарии
+6
Якщо хто згадає, цією корупцією керував такий собі Міша Федоров. Так, той самий за якого збирався другий картоний Майдан.

Як же легко надурити наш 73/43%зебільний лохторат....
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21.10.2026 02:48 Ответить
+2
сини невідомого вови.
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21.10.2026 01:46 Ответить
+2
Та то нічого страшного - військові ''потерплять''...
Зате друг Зеленського - Мішка Фьодоров тепер має стартовий капітал для політичного старту проекту фальшивого псевдо-опозиціонера.
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21.10.2026 06:00 Ответить

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