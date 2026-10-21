НАБУ и САП завершили расследование схемы закупки дронов Госспецсвязью: ущерб государству составляет 254 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу о злоупотреблениях в Госспецсвязи при закупке дронов для Сил обороны Украины в 2023 году.

Об этом сообщили в НАБУ 20 октября, передает Цензор.НЕТ.

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Завышенные на 90% цены и фиктивная конкуренция

Отмечается, что общая сумма ущерба, нанесенного государству коррупционной схемой, составляет 254 миллиона гривен.

По данным следствия, в мае и сентябре 2023 года должностные лица Госспецсвязи заключили договоры с тремя связанными компаниями на поставку дронов:

DJI Mavic 3 (400 шт.);

DJI Mavic 3T (500 шт.);

DJI Mavic 3Pro (2000 шт.);

DJI Matrice M30T (900 шт.);

Autel Evo Max 4T (1300 шт.).

По данным следствия, закупки осуществлялись по ценам, превышавшим рыночные на 60–90 %. Победители определялись заранее, а для создания видимости конкуренции привлекались другие подконтрольные организаторам компании.

"В частности, должностные лица направили один из запросов на получение коммерческого предложения будущему "победителю", указав название юридического лица, которое официально зарегистрировали лишь через несколько дней после отправки письма. Полученную коррупционную маржу участники схемы выводили на счета подконтрольных компаний, в том числе за пределами Украины", — говорится в сообщении.

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Подозрения и квалификация действий фигурантов

Подозрение предъявлено пяти участникам схемы: двум должностным лицам Госспецсвязи и трем представителям частных компаний.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Также НАБУ и САП добились ареста более 4 млн долларов на счетах подконтрольных компаний за рубежом и 17 млн гривен в Украине.

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Что этому предшествовало?

28 октября 2025 года НАБУ и САП раскрыли схему растраты более 90 млн грн при закупках дронов для Сил обороны. Должностные лица Госспецсвязи совместно с представителями частных компаний завышали цены на БПЛА DJI и Autel и выводили средства за границу.

30 октября 2025 года Высший антикоррупционный суд применил к двум подозреваемым по делу о хищении средств при закупках беспилотников для Сил обороны Украины меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 28.12.2025 года включительно и возможности освобождения под залог.

5 ноября 2025 года ВАКС избрал меры пресечения в отношении двух должностных лиц Госспецсвязи, которых НАБУ и САП подозревают в растрате государственных средств при закупках дронов для украинских военных. Им назначили залоги в размере 12 и 5 млн грн.

13 августа 2026 года сообщалось, что НАБУ и САП установили новые факты в уголовном производстве по делу о злоупотреблениях в Госспецсвязи при закупке дронов для Сил обороны Украины в 2023 году.

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