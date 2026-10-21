НАБУ і САП завершили розслідування схеми закупівлі дронів Держспецзв’язком: збитки державі становлять 254 млн грн

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування в справі щодо зловживань у Держспецзв’язку під час закупівлі дронів для Сил оборони України у 2023 році.

Про це повідомили у НАБУ 20 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

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Завищені на 90% ціни та фіктивна конкуренція

Зазначається, що загальна сума збитків, завданих державі корупційною схемою, становить 254 мільйонів гривень.

За даними слідства, у травні та вересні 2023 року посадовці Держспецзв’язку уклали договори з трьома пов'язаними компаніями на постачання дронів:

DJI Mavic 3 (400 од.);

DJI Mavic 3T (500 од.);

DJI Mavic 3Pro (2000 од.);

DJI Matrice M30T (900 од.);

Autel Evo Max 4T (1300 од.).

За даними слідства, закупівлі відбувалися за цінами, що перевищували ринкові на 60-90%. Переможці визначалися заздалегідь, а для створення видимості конкуренції залучалися інші підконтрольні організаторам товариства.

"Зокрема, посадовці направили один із запитів на отримання комерційної пропозиції майбутньому "переможцю", зазначивши назву юридичної особи, яку офіційно зареєстрували лише за кілька днів після надсилання листа. Отриману корупційну маржу учасники схеми виводили на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за межами України", - сказано в повідомленні.

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Підозри та кваліфікація дій фігурантів

Повідомлено підозру п'ятьом учасникам схеми: двом посадовцям Держспецзв’язку та трьом представникам приватних компаній.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Також НАБУ та САП домоглися арешту понад 4 млн доларів на рахунках підконтрольних компаній за кордоном та 17 млн гривень в Україні.

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Що передувало?

28 жовтня 2025 року НАБУ і САП викрили схему розтрати понад 90 млн грн під час закупівель дронів для Сил оборони. Посадовці Держспецзв’язку разом із представниками приватних компаній завищували ціни на БпЛА DJI та Autel і виводили кошти за кордон.

30 жовтня 2025 року Вищий антикорупційний суд застосував до двох підозрюваних у справі про розкрадання коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони України запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком до 28.12.2025 року включно та можливість застави.

5 листопада 2025 року ВАКС обрав запобіжні заходи двом посадовцям Держспецзв’язку, яких НАБУ та САП підозрюють у розтраті державних коштів під час закупівель дронів для українських військових. Їм призначили застави у 12 та 5 млн грн.

13 серпня 2026 року повідомлялося, що НАБУ та САП встановили нові факти у кримінальному провадженні щодо зловживань у Держспецзв’язку під час закупівлі дронів для Сил оборони України у 2023 році.

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