Розкрадання на дронах: ВАКС призначив застави у 12 та 5 млн грн двом посадовцям Держспецзв’язку

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи двом посадовцям Держспецзв’язку, яких НАБУ та САП підозрюють у розтраті державних коштів під час закупівель дронів для українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

"04 та 05 листопада 2025 року ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, та застосував запобіжні заходи до двох посадовців Держспецзв’язку, підозрюваних у справі щодо розкрадання коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони України", - ідеться в повідомленні.

Рішення суду

керівника одного з департаментів Держспецзв’язку застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 12 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

до іншого посадовця – заставу в розмірі 5 млн гривень.

Що передувало?

28 жовтня НАБУ і САП викрили схему розтрати понад 90 млн грн під час закупівель дронів для Сил оборони. Посадовці Держспецзв’язку разом із представниками приватних компаній завищували ціни на БпЛА DJI та Autel і виводили кошти за кордон.

30 жовтня Вищий антикорупційний суд застосував до двох підозрюваних у справі про розкрадання коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони України запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком до 28.12.2025 року включно та можливість застави.