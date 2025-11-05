Хищение на дронах: ВАКС назначил залог в 12 и 5 млн грн двум должностным лицам Госспецсвязи

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения двум должностным лицам Госспецсвязи, которых НАБУ и САП подозревают в растрате государственных средств при закупках дронов для украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

"04 и 05 ноября 2025 года ВАКС частично удовлетворил ходатайства детективов НАБУ, согласованные прокурором САП, и применил меры пресечения к двум должностным лицам Госспецсвязи, подозреваемым в деле о хищении средств при закупках беспилотников для Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Решение суда

К руководителю одного из департаментов Госспецсвязи применена мера пресечения в виде залога в размере 12 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

к другому должностному лицу – залог в размере 5 млн гривен.

Что предшествовало?

28 октября НАБУ и САП раскрыли схему растраты более 90 млн грн при закупках дронов для Сил обороны. Чиновники Госспецсвязи вместе с представителями частных компаний завышали цены на БПЛА DJI и Autel и выводили средства за границу.

30 октября Высший антикоррупционный суд применил к двум подозреваемым по делу о хищении средств при закупках беспилотников для Сил обороны Украины меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 28.12.2025 года включительно и возможность залога.