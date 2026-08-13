Корупція на закупівлі дронів: оголошено нові підозри у справі Держспецзв’язку, - НАБУ

НАБУ та САП встановили нові факти у кримінальному провадженні щодо зловживань у Держспецзв’язку під час закупівлі дронів для Сил оборони України у 2023 році.

Про це повідомляє НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Нові підозри

Як зазначається, загальна сума збитків, завданих державі, зросла з 90 млн грн до 254 млн грн.

Так, за результатами опрацювання додатково здобутих доказів чотирьом раніше викритим особам оновлено підозри. Також про підозру повідомлено ще одному учаснику оборудки - фактичному контролеру приватних компаній.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

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Що передувало?

28 жовтня НАБУ і САП викрили схему розтрати понад 90 млн грн під час закупівель дронів для Сил оборони. Посадовці Держспецзв’язку разом із представниками приватних компаній завищували ціни на БпЛА DJI та Autel і виводили кошти за кордон.

30 жовтня Вищий антикорупційний суд застосував до двох підозрюваних у справі про розкрадання коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони України запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком до 28.12.2025 року включно та можливість застави.

5 листопада ВАКС обрав запобіжні заходи двом посадовцям Держспецзв’язку, яких НАБУ та САП підозрюють у розтраті державних коштів під час закупівель дронів для українських військових. Їм призначили застави у 12 та 5 млн грн.

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