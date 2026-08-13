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Новини Розкрадання коштів Корупція на закупівлі дронів
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Корупція на закупівлі дронів: оголошено нові підозри у справі Держспецзв’язку, - НАБУ

Корупція на закупівлі дронів

НАБУ та САП встановили нові факти у кримінальному провадженні щодо зловживань у Держспецзв’язку під час закупівлі дронів для Сил оборони України у 2023 році.

Про це повідомляє НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Нові підозри

Як зазначається, загальна сума збитків, завданих державі, зросла з 90 млн грн до 254 млн грн.

Так, за результатами опрацювання додатково здобутих доказів чотирьом раніше викритим особам оновлено підозри. Також про підозру повідомлено ще одному учаснику оборудки - фактичному контролеру приватних компаній.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

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Що передувало?

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Держспецзв’язок (228) закупівлі (1366) розкрадання (312)
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