УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9849 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів Корупція на закупівлі дронів
984 11

Розкрадання на дронах: Держспецзв’язку прокоментувала підозри НАБУ та наголосила на презумпції невинуватості

Держспецзв’язку: підозра не дорівнює винуватості, чекаємо рішення суду

Держспецзв’язку прокоментувала інформацію НАБУ щодо оголошення підозри посадовцям. У Службі наголосили, що особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держспецзв’язку.

"Не вперше правоохоронні органи виходять зі схожими заявами, зокрема стосовно Держспецзв’язку. Станом на зараз у жодному з таких епізодів стосовно Служби судом не поставлено крапку та не винесено обвинувального вироку", - наголосили в Службі.

Позиція Служби

Позиція Служби у цьому випадку залишається незмінною: особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена в законному порядку обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили.

Зі свого боку Держспецзв’язку готова забезпечити повне сприяння проведенню слідства та з’ясуванню всіх обставин, які допоможуть встановити істину.

Читайте також: Корупція в оборонці: НАБУ і САП викрили розкрадання 90 млн грн на дронах. ВIДЕО

У Службі закликали чекати вироку

"Ми закликаємо представників державних установ, політиків, журналістів та громадськість не спекулювати цими питаннями, доки не буде винесено відповідного рішення суду", - звернулися в Держспецзв’язку.

Держспецзв’язку наголосили, що вони продовжують виконувати покладені на Службу функції і продовжують забезпечувати безпілотними системами складові сектору оборони та безпеки задля нашої Перемоги.

Читайте: Справа закупівлі дронів для Нацгвардії: Ексглава Луганської ОГА Гайдай вийшов під заставу 10 млн грн

Що передувало?

28 жовтня НАБУ і САП викрили схему розтрати понад 90 млн грн під час закупівель дронів для Сил оборони. Посадовці Держспецзв’язку разом із представниками приватних компаній завищували ціни на БпЛА DJI та Autel і виводили кошти за кордон.

Автор: 

Держспецзв’язок (366) дрони (6208) підозра (887)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
ось отримала таке

🔹 Детективи НАБУ ведуть слідство у межах процесуального нагляду прокурора САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури).

🔹 Директор НАБУ керує організаційно, але не може втручатися в конкретні розслідування - ні зупиняти їх, ні вимагати від детективів певних дій.

🔹 Тому, навіть якщо директор або хтось із Банкової невдоволений «незручними» справами (як наприклад, навколо «плівок Міндіча»), закон не дозволяє їм офіційно зупиняти роботу агентів.

Тобто директор НАБУ Кривонос (людина Єрамка судячи з його досьє ) проти керівника САП та своїх агентів разом з ТАТАРОВИМ розвалюють усі наробки вільних агентів та голови САП
показати весь коментар
29.10.2025 16:30 Відповісти
+2
зелена мразото буде красти але ви ничого не доведите
показати весь коментар
29.10.2025 16:21 Відповісти
+1
Думаю, "хотьпаржьомкакаяразніца" цілком задоволені всім, що витворяє зебанда.
показати весь коментар
29.10.2025 16:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз директор НАБУ Кривонос здасть під ТАТАРІВСЬКИХ спеців і цих своїх рапаясавшихся агентів ))...
показати весь коментар
29.10.2025 16:17 Відповісти
зелена мразото буде красти але ви ничого не доведите
показати весь коментар
29.10.2025 16:21 Відповісти
Надіються шо все буде шито - крито
показати весь коментар
29.10.2025 16:22 Відповісти
ось отримала таке

🔹 Детективи НАБУ ведуть слідство у межах процесуального нагляду прокурора САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури).

🔹 Директор НАБУ керує організаційно, але не може втручатися в конкретні розслідування - ні зупиняти їх, ні вимагати від детективів певних дій.

🔹 Тому, навіть якщо директор або хтось із Банкової невдоволений «незручними» справами (як наприклад, навколо «плівок Міндіча»), закон не дозволяє їм офіційно зупиняти роботу агентів.

Тобто директор НАБУ Кривонос (людина Єрамка судячи з його досьє ) проти керівника САП та своїх агентів разом з ТАТАРОВИМ розвалюють усі наробки вільних агентів та голови САП
показати весь коментар
29.10.2025 16:30 Відповісти
ая к по-простому зовсім - ТО КАРТОНКИ СТОЯЛИ не за директора НАБУ )) а за свободу !!!розслідувань агентів НАБУ разом з САП
показати весь коментар
29.10.2025 16:34 Відповісти
Та ні, «оні нє віноватиє»!
От на Порошенка можна накладати необгрунтовані санкцій, а шоблу зеленського «нє трож»!
показати весь коментар
29.10.2025 16:23 Відповісти
Думаю, "хотьпаржьомкакаяразніца" цілком задоволені всім, що витворяє зебанда.
показати весь коментар
29.10.2025 16:25 Відповісти
Колись світ лякали Сицілійською мафією, так от ЗЕскоти переплюнули! В порявнянні з ЗЕмафією сицілійська просто дитячі пустощі
показати весь коментар
29.10.2025 16:30 Відповісти
1000000000%
показати весь коментар
29.10.2025 16:46 Відповісти
Є такий щось типу витік - Трамп в останній раз в контакті з Зеленським у Білому Домі поставив вимогу до нього - оголосити вже зараз ПЕРЕД ТИМ, якщо у разі вийде заморозити фронт на домовленностях з рашкою, щоб забезпечити перевибори... так от, ніби-то Зеленський повинен вже заявити зараз про своє рішення не й ти на вибори себе в президенти. Що нібито надає змогу виконати дві умови-1. вимогу Хутіна до перевиборів легітимного президента 2. Унеможливити два тури - одразу поставити на одного кандидата з найвищим рейтингом БО!!! У Путіна типу буде й йому шанс протягти свого кандидата, але скоріше буде шанс у паузі другого туру дати хйлу шанс скористуватися відсутністю президента й безвладністю в країні .
показати весь коментар
29.10.2025 16:55 Відповісти
тому вовка як з унітазу веде свої висери з заявами в прямому етері й схоже й не збирається робити заяву про вою неучасть у вибрах а навпаки , як бачимо... Тому ТАТАРОВ як перед смертю воює з агентами НАБУ та керівником САП ... А Кривонос Єрамківськи затихарився як й генпрокурвор Кравчено ...
показати весь коментар
29.10.2025 16:59 Відповісти
 
 