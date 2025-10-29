Розкрадання на дронах: Держспецзв’язку прокоментувала підозри НАБУ та наголосила на презумпції невинуватості

Держспецзв’язку прокоментувала інформацію НАБУ щодо оголошення підозри посадовцям. У Службі наголосили, що особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держспецзв’язку.

"Не вперше правоохоронні органи виходять зі схожими заявами, зокрема стосовно Держспецзв’язку. Станом на зараз у жодному з таких епізодів стосовно Служби судом не поставлено крапку та не винесено обвинувального вироку", - наголосили в Службі.

Позиція Служби

Позиція Служби у цьому випадку залишається незмінною: особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена в законному порядку обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили.

Зі свого боку Держспецзв’язку готова забезпечити повне сприяння проведенню слідства та з’ясуванню всіх обставин, які допоможуть встановити істину.

Читайте також: Корупція в оборонці: НАБУ і САП викрили розкрадання 90 млн грн на дронах. ВIДЕО

У Службі закликали чекати вироку

"Ми закликаємо представників державних установ, політиків, журналістів та громадськість не спекулювати цими питаннями, доки не буде винесено відповідного рішення суду", - звернулися в Держспецзв’язку.

Держспецзв’язку наголосили, що вони продовжують виконувати покладені на Службу функції і продовжують забезпечувати безпілотними системами складові сектору оборони та безпеки задля нашої Перемоги.

Читайте: Справа закупівлі дронів для Нацгвардії: Ексглава Луганської ОГА Гайдай вийшов під заставу 10 млн грн

Що передувало?

28 жовтня НАБУ і САП викрили схему розтрати понад 90 млн грн під час закупівель дронів для Сил оборони. Посадовці Держспецзв’язку разом із представниками приватних компаній завищували ціни на БпЛА DJI та Autel і виводили кошти за кордон.