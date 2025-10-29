РУС
723 11

Хищения на дронах: Госспецсвязь прокомментировала подозрения НАБУ и подчеркнула презумпцию невиновности

Госспецсвязи: подозрение не равно виновности, ждем решения суда

Госспецсвязь прокомментировала информацию НАБУ об объявлении подозрения должностным лицам. В Службе подчеркнули, что лицо считается невиновным, пока его вина не доказана судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госспецсвязь.

"Не впервые правоохранительные органы выходят с подобными заявлениями, в частности в отношении Госспецсвязи. На данный момент ни в одном из таких эпизодов в отношении Службы судом не поставлена точка и не вынесен обвинительный приговор", - подчеркнули в Службе.

Позиция Службы

Позиция Службы в этом случае остается неизменной: лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.

Со своей стороны Госспецсвязи готова обеспечить полное содействие проведению следствия и выяснению всех обстоятельств, которые помогут установить истину.

Читайте также: Коррупция в обороне: НАБУ и САП раскрыли хищение 90 млн грн на дронах. ВИДЕО

В Службе призвали ждать приговора

"Мы призываем представителей государственных учреждений, политиков, журналистов и общественность не спекулировать этими вопросами, пока не будет вынесено соответствующее решение суда", - обратились в Госспецсвязи.

Госспецсвязи подчеркнули, что они продолжают выполнять возложенные на Службу функции и продолжают обеспечивать беспилотными системами составляющие сектора обороны и безопасности для нашей Победы.

Читайте: Дело о закупке дронов для Нацгвардии: экс-глава Луганской ОГА Гайдай вышел под залог 10 млн грн

Что предшествовало?

28 октября НАБУ и САП раскрыли схему растраты более 90 млн грн при закупках дронов для Сил обороны. Чиновники Госспецсвязи вместе с представителями частных компаний завышали цены на БПЛА DJI и Autel и выводили средства за границу.

Автор: 

Госспецсвязь (183) дроны (5253) подозрение (585)
Зараз директор НАБУ Кривонос здасть під ТАТАРІВСЬКИХ спеців і цих своїх рапаясавшихся агентів ))...
29.10.2025 16:17 Ответить
зелена мразото буде красти але ви ничого не доведите
29.10.2025 16:21 Ответить
Надіються шо все буде шито - крито
29.10.2025 16:22 Ответить
ось отримала таке

🔹 Детективи НАБУ ведуть слідство у межах процесуального нагляду прокурора САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури).

🔹 Директор НАБУ керує організаційно, але не може втручатися в конкретні розслідування - ні зупиняти їх, ні вимагати від детективів певних дій.

🔹 Тому, навіть якщо директор або хтось із Банкової невдоволений «незручними» справами (як наприклад, навколо «плівок Міндіча»), закон не дозволяє їм офіційно зупиняти роботу агентів.

Тобто директор НАБУ Кривонос (людина Єрамка судячи з його досьє ) проти керівника САП та своїх агентів разом з ТАТАРОВИМ розвалюють усі наробки вільних агентів та голови САП
29.10.2025 16:30 Ответить
ая к по-простому зовсім - ТО КАРТОНКИ СТОЯЛИ не за директора НАБУ )) а за свободу !!!розслідувань агентів НАБУ разом з САП
29.10.2025 16:34 Ответить
Та ні, «оні нє віноватиє»!
От на Порошенка можна накладати необгрунтовані санкцій, а шоблу зеленського «нє трож»!
29.10.2025 16:23 Ответить
Думаю, "хотьпаржьомкакаяразніца" цілком задоволені всім, що витворяє зебанда.
29.10.2025 16:25 Ответить
Колись світ лякали Сицілійською мафією, так от ЗЕскоти переплюнули! В порявнянні з ЗЕмафією сицілійська просто дитячі пустощі
29.10.2025 16:30 Ответить
1000000000%
29.10.2025 16:46 Ответить
Є такий щось типу витік - Трамп в останній раз в контакті з Зеленським у Білому Домі поставив вимогу до нього - оголосити вже зараз ПЕРЕД ТИМ, якщо у разі вийде заморозити фронт на домовленностях з рашкою, щоб забезпечити перевибори... так от, ніби-то Зеленський повинен вже заявити зараз про своє рішення не й ти на вибори себе в президенти. Що нібито надає змогу виконати дві умови-1. вимогу Хутіна до перевиборів легітимного президента 2. Унеможливити два тури - одразу поставити на одного кандидата з найвищим рейтингом БО!!! У Путіна типу буде й йому шанс протягти свого кандидата, але скоріше буде шанс у паузі другого туру дати хйлу шанс скористуватися відсутністю президента й безвладністю в країні .
29.10.2025 16:55 Ответить
тому вовка як з унітазу веде свої висери з заявами в прямому етері й схоже й не збирається робити заяву про вою неучасть у вибрах а навпаки , як бачимо... Тому ТАТАРОВ як перед смертю воює з агентами НАБУ та керівником САП ... А Кривонос Єрамківськи затихарився як й генпрокурвор Кравчено ...
29.10.2025 16:59 Ответить
 
 