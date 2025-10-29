Хищения на дронах: Госспецсвязь прокомментировала подозрения НАБУ и подчеркнула презумпцию невиновности
Госспецсвязь прокомментировала информацию НАБУ об объявлении подозрения должностным лицам. В Службе подчеркнули, что лицо считается невиновным, пока его вина не доказана судом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госспецсвязь.
"Не впервые правоохранительные органы выходят с подобными заявлениями, в частности в отношении Госспецсвязи. На данный момент ни в одном из таких эпизодов в отношении Службы судом не поставлена точка и не вынесен обвинительный приговор", - подчеркнули в Службе.
Позиция Службы
Позиция Службы в этом случае остается неизменной: лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.
Со своей стороны Госспецсвязи готова обеспечить полное содействие проведению следствия и выяснению всех обстоятельств, которые помогут установить истину.
В Службе призвали ждать приговора
"Мы призываем представителей государственных учреждений, политиков, журналистов и общественность не спекулировать этими вопросами, пока не будет вынесено соответствующее решение суда", - обратились в Госспецсвязи.
Госспецсвязи подчеркнули, что они продолжают выполнять возложенные на Службу функции и продолжают обеспечивать беспилотными системами составляющие сектора обороны и безопасности для нашей Победы.
Что предшествовало?
28 октября НАБУ и САП раскрыли схему растраты более 90 млн грн при закупках дронов для Сил обороны. Чиновники Госспецсвязи вместе с представителями частных компаний завышали цены на БПЛА DJI и Autel и выводили средства за границу.
🔹 Детективи НАБУ ведуть слідство у межах процесуального нагляду прокурора САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури).
🔹 Директор НАБУ керує організаційно, але не може втручатися в конкретні розслідування - ні зупиняти їх, ні вимагати від детективів певних дій.
🔹 Тому, навіть якщо директор або хтось із Банкової невдоволений «незручними» справами (як наприклад, навколо «плівок Міндіча»), закон не дозволяє їм офіційно зупиняти роботу агентів.
Тобто директор НАБУ Кривонос (людина Єрамка судячи з його досьє ) проти керівника САП та своїх агентів разом з ТАТАРОВИМ розвалюють усі наробки вільних агентів та голови САП
От на Порошенка можна накладати необгрунтовані санкцій, а шоблу зеленського «нє трож»!