Хищения на дронах: Госспецсвязь прокомментировала подозрения НАБУ и подчеркнула презумпцию невиновности

Госспецсвязь прокомментировала информацию НАБУ об объявлении подозрения должностным лицам. В Службе подчеркнули, что лицо считается невиновным, пока его вина не доказана судом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госспецсвязь.

"Не впервые правоохранительные органы выходят с подобными заявлениями, в частности в отношении Госспецсвязи. На данный момент ни в одном из таких эпизодов в отношении Службы судом не поставлена точка и не вынесен обвинительный приговор", - подчеркнули в Службе.

Позиция Службы

Позиция Службы в этом случае остается неизменной: лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.

Со своей стороны Госспецсвязи готова обеспечить полное содействие проведению следствия и выяснению всех обстоятельств, которые помогут установить истину.

В Службе призвали ждать приговора

"Мы призываем представителей государственных учреждений, политиков, журналистов и общественность не спекулировать этими вопросами, пока не будет вынесено соответствующее решение суда", - обратились в Госспецсвязи.

Госспецсвязи подчеркнули, что они продолжают выполнять возложенные на Службу функции и продолжают обеспечивать беспилотными системами составляющие сектора обороны и безопасности для нашей Победы.

Что предшествовало?

28 октября НАБУ и САП раскрыли схему растраты более 90 млн грн при закупках дронов для Сил обороны. Чиновники Госспецсвязи вместе с представителями частных компаний завышали цены на БПЛА DJI и Autel и выводили средства за границу.